Pelle | 5 consigli per prendersi cura del contorno occhi

Il contorno occhi è una zona molto delicata e va trattata con prodotti mirati e tecniche di massaggio specifiche. Ecco 5 consigli per prendersi cura del contorno occhi e mantenerlo sempre giovane.

La zona del contorno occhi è davvero molto delicata e va ‘maneggiata con cura’ senza utilizzare prodotti troppo aggressivi e soprattutto va picchiettato delicatamente quando si applica un trattamento. Ogni casa cosmetica formula creme, gel o sieri per la zona perioculare. Scopriamo 5 consigli per prendersi cura del contorno occhi in modo strategico. Se ami prenderti cura della tua pelle scopri la detersione per affinità e per contrasto.

5 consigli per prendersi cura del contorno occhi in modo strategico

Per prendersi cura della zona del contorno occhi si deve essere davvero molto delicati ed utilizzare prodotti formulati per questa zona, ma anche l’applicazione necessita di particolari accortezze. Ecco 5 consigli che ti aiuteranno ad averlo sempre giovane e rilassato.

-1 Struccarsi con delicatezza

Niente di più stressante per la zona del contorno occhi che essere sfregata con poca delicatezza nella fase di struccaggio e detersione. Per eliminare ogni traccia di makeup, anche il più tenace, utlizzare un olio struccante, un burro o uno struccante bifasico, sarà la scelta giusta. Con un tocco delicato tutto il trucco verrà via.

-2 No alla ceretta

Per eliminare i peli superflui nella zona sopraccigliare, assolutamente da evitare, soprattutto se non si hanno più 20 anni, la ceretta. Questo metodo di epilazione se da un lato risulta essere perfetto e veloce, dall’altro contribuisce a danneggiare la pelle e a sollecitare troppo i tessuti che potrebbero cedere prima del tempo. Una epilazione con la pinzetta sarà una scelta migliore.

-3 Utilizzare prodotti specifici

Quando si applica il trattamento viso, bisogna fare molta attenzione per evitare finisca nella zona del contorno occhi. Per questa zona, esistono prodotti specifici che vanno sempre preferiti ed applicati al mattino e alla sera.

-4 Utilizzare il dito anulare

Per picchiettare i prodotti specifici per il contorno occhi, bisognerebbe usare sempre il dito anulare. Questo infatti, eserciterà la giusta pressione sulla zona, senza andare a stressare la pelle come potrebbe fare un dito medio o peggio il dito indice.

-5 Traccia un ‘8’

Per mantenere lo sguardo sempre giovane, fare un delicato massaggio a forma di ‘8’ nella zona dove si formano le ‘zampe di gallina’ sarà un eccezionale trattamento di bellezza. Basterà eseguirlo mentre si applica la crema specifica.

