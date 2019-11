Simona Ventura si sposa | Le parole della conduttrice

Simona Ventura, dopo il colpo di fulmine con Giovanni Terzi ha deciso di fare il grande passo e di convolare a nozze.

L’annuncio arriva dal settimanale Oggi, dove Simona Ventura ha dato la bella notizia parlando del suo grande amore con Giovanni Terzi. Dopo quello che è stato a tutti gli effetti un colpo di fulmine, la storia tra i due è infatti andata avanti velocemente, cogliendo entrambi di sorpresa per la portata dei sentimenti in gioco e per la naturalezza con cui è avvenuta ogni cosa.

Felice come non mai, quindi, Super Simo si è raccontata ad Oggi, parlando del suo nuovo grande amore e del progetto di compiere il grande passo entro il 2020.

Simona Ventura si sposa con Giovanni Terzi

È una Simona Ventura raggiante quella che si racconta tra le pagine di Oggi. Raggiante come solo una donna innamorata sa essere e felice per la fortuna che sente di aver avuto nell’incontrare Giovanni proprio quando pensava di non potersi più innamorare. Una fortuna che sente di abbracciare ogni giorno, quando si rende conto che nella sua vita c’è ancora spazio per l’amore e che questo è arrivato addirittura con la persona giusta: quella che cercava da sempre.

Proprio mentre pensava di doversi rassegnare ad una vita in solitaria, infatti, del tutto a sorpresa, è bastato un solo incontro per cambiare ogni cosa, mostrando a lei, ma anche a Giovanni, come amarsi sia ancora possibile e donando così una nuova possibilità ad entrambi. Possibilità che, inutile dirlo, entrambi hanno colto all’istante.

Così, a distanza di un anno dall’inizio della loro storia, Simona e Giovanni sono già pronti per andare a vivere insieme in una casa che, come dichiarato dalla stessa Ventura, corrisponde a quella dei loro sogni. Il passo successivo, come anticipato da Chi qualche tempo fa, saranno le nozze che si terranno nel 2020 ma per le quali Simona non ha ancora voluto svelare il giorno esatto.

Una storia d’amore in grande stile, quindi, che non teme i passi più importanti ma che li vede come qualcosa di naturale per evolversi e crescere insieme ai suoi protagonisti che in questi dodici mesi di amore intenso si sono mostrati sempre felici e più innamorati che mai.

