Simona Ventura prossima al matrimonio. Ecco lo scoop di Chi.

Fonte: Instagram @simonaventura

Simona Ventura potrebbe essere prossima al matrimonio. È quanto riportato dalla rivista Chi che con il numero in uscita oggi ha dato la bella notizia, dedicandole gran parte della copertina con due belle foto ed il testo “Torno in tv poi sposo Giovanni”. Una notizia che giunge improvvisa e che di certo sorprenderà tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Simona Ventura, foto dedica d’amore al compagno Giovanni Terzi

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda i personaggi dello spettacolo e la loro vita privata CLICCA QUI!

Simona Ventura sposa il suo compagno Giovanni Terzi?

È ormai da un anno che Simona Ventura si sta frequentando con Giovanni Terzi e nonostante la loro storia sia ormai nota a tutti, nessuno avrebbe pensato di leggere così presto la parola matrimonio. Ci ha pensato la rivista Chi che ha sottolineato come il loro rapporto sia così travolgente da aver bruciato le tappe, portandoli a vivere qualcosa di unico e mai sperimentato prima.

Che per Simona sia finalmente giunto il momento della tanto agognata felicità in amore?

Dopo la storia con Stefano Bettarini dalla quale sono nati Niccolò e Giacomo e la più recente con Gerò Carraro, con il quale ha adottato una bambina di nome Caterina, Simona potrebbe essere finalmente pronta a vivere una storia a tutto tondo, di quelle che non lasciano tempo per nient’altro (lavoro e famiglia a parte, si intende) e che scaldano il cuore.

Entrambi reduci da storie conclusesi prima del tempo i due sembrano essersi trovati da subito, capendosi e scoprendosi giorno per giorno, tanto da dirsi innamoratissimi già dopo qualche mese.

Forse, quindi, non è poi così sorprendente se a breve si sentirà parlare di fiori d’arancio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Simona Ventura: Gerò Carrara mi tradiva

Per chi se lo stesse chiedendo, Giovanni Terzi è un volto poco noto ma comunque presente nel mondo dello spettacolo. Autore di diversi saggi ed ex di Dalila di Lazzaro, è figlio del famoso giornalista Antonio Terzi dal quale ha preso il talento per la scrittura.

Tra le altre cose ha anche un passato politico avendo lavorato come assessore nel comune di Milano. Un volto mediaticamente meno visibile ma sicuramente conosciuto ai più ed ora amato da Super Simo che da quando sta con lui sembra decisamente rinata, mostrandosi più solare e allegra che ami. E visto che il detto dice “se son rose fioriranno” a questo punto non ci resta che attendere i primi boccioli.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Simona Ventura, bilancio del 2018: “i nodi sono venuti al pettine”

Leggi anche -> Simona Ventura, lacrime e disperazione sui social: ecco il motivo

Leggi anche -> Simona Ventura stronca Alessia Marcuzzi: “che scempio l’isola”