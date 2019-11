Black Friday Mac Cosmetics 2019 | I prodotti da non perdere

Il Black Friday si avvicina e anche Mac Cosmetics, il brand di makeup più amato al mondo regalerà ai suoi clienti delle fantastiche promozioni, ecco i prodotti da non perdere in occasione degli sconti.

Per tutti gli amanti di Mac Cosmetics si avvicina un momento magico, quello del Black Friday, il venerdì nero che prende origine negli Stati Uniti, dove i negozianti per tradizone, fanno sconti eccezionali, il venerdì dopo il giorno del Ringraziamento, per agevolare le persone nei regali di Natale. Questa tradizione, come molte altre, sono diventate anche nostre e quindi anche nel nostro paese sono molti i brand che riservano ai propri clienti delle promozioni uniche in questa giornata.

Ancora non è chiaro che tipo di promozione Mac Cosmetics farà, potrebbe essere un 20% di sconto su tutti i prodotti, il loro classico tre per due o degli sconti applicati solo alle ultime collezioni, in ogni caso, abbiamo selezionato per voi i prodotti che non dovrebbero mancare nel vostro shopping da venerdì nero!

Black Friday da Mac Cosmetics | i prodotti da non farsi sfuggire assolutamente

Per tutti coloro attendono il Black Friday come un immancabile appuntamento da non perdere, anche presso i punti vendita Mac Cosmetics, il 29 Novembre sarà un venerdì nero meraviglioso e ricco di promozioni. L’azienda di certo, avrà riservato ai soci Mac Pro e agli appartenenti al programma di fedeltà Mac lover degli sconti particolari che invierà tramite mail ai loro ‘clienti speciali’ ma poi nei vari store, ci saranno di certo delle magnifiche promozioni.

Ecco per voi alcuni consigli per gli acquisti sui prodotti da non perdere assolutamente tra le ultime collezioni e i ‘best seller’ del brand di cosmetici.

Black Friday Mac Cosmetics | i prodotti da non perdere delle ultime collezioni

Starring You

L’ultima nata in ordine cronologico è la collezione tutta glitter ‘Starring You’, i rossetti più scintillanti del momento da non perdere assolutamente in occasione del natale e ombretti, illuminante, blush, ciglia finte e matita perfetti per illuminare il volto e regalare un incaranto fresco con delle nuances che non passano innosservate. Se volete anche solo un piccolo ricordo di questa magnifica collezione, i lipstick con impresse le stelle sulla texture dovranno assolutamente arricchire il vostro beauty.

Visual Arts

Una collezione che regala un look di grande effetto e ricco di creatività. Colori decisi e tratti geometrici regalati da ombretti mono cialda e matte, liner per occhi molto performante.

Love Me lipstick

Una collezione di lipstick unici, la cui formulazione è arricchita dalla presenza di olio di argan. Finish satin-soft e che durano in modo confortevole per molte ore. I colori della collezione sono davvero audaci, soprattutto nelle tonalità più calde come i rossi.

Pony Park

Una collezione unica firmata dalla makeup artist coreana Park Hye-Min. Di questa collezione non si possono perdere i rossetti in mousse e le palette dal packaging unico e dalle tonalità celestiali.

The art of Stdio Fix

Una collezione di fondotinta in stick che regalano un finish naturale e matte in 33 tonalità con coprenza modulabile. Un Fix soft Matte Foundation Stick non può mancare nel beauty del 2020.

Black Friday Mac Cosmetics | i prodotti da non perdere tra i best sellers

Ecco i prodotti best sellers da non lasciarsi sfuggire in occasione del Black Fridaty da Mac Cosmetics, suddivisi per categorie.

Labbra

In occasione degli sconti non potrete non portare a casa un Retro Matte Lipstick o un Retro Matte Liquid Lipcolour nella vostra tonalità preferita.

Viso

Il fondotinta Studio Fix Fluid SPF 15 un must have dei prodotti mac. Ma anche un Mineralize Skinfinish non potrà mancare nel vostro beauty.

Primer

Come primer viso, il Prep+ Prime Fix+ è un prodotto insostituibile per la riuscita di un bel makeup.

Occhi

Da non perdere assolutamente un Prolonwear Paint Pot, come base trucco occhi e il mascara Extreme Dimension 3D Black Lash per ciglia sempre nere, voluminose ed incurvate.

