Chiara Ferragni parla degli haters e di Sanremo

Chiara Ferragni, in un’intervista per Il Messaggero, ha parlato del suo successo, degli haters e del Festival di Sanremo.

Quello di Chiara Ferragni è senza dubbio uno dei nomi più pronunciati in Italia e nel mondo. La nota influencer è infatti diventata così famosa da far scuola, tanto da essere notata dall’Università di Harvard, dai giornali di finanza e dalle università. Un successo che ancora oggi in molti non riescono a capire e che alla stessa Chiara è costato l’odio dei così detti “haters” che nel tempo l’hanno prima additata e poi giudicata, portando avanti una ventata di critiche che la fashion blogger ha sempre saputo schivare, pur senza ignorarle del tutto.

In un’intervista rilasciata a “Il Messaggero” Chiara ha infatti parlato dell’odio che ha sempre ricevuto ma che non le hai mai fatto perdere la motivazione e la fiducia in se stessa. Perché lei sapeva da sempre di avere qualcosa di grande per le mani, qualcosa che voleva condividere con il mondo e che oggi l’ha portata ad essere una delle donne più famose del mondo.

Chiara Ferragni, il rapporto con gli haters e la presenza a Sanremo

La storia di Chiara Ferragni è più o meno nota a tutti grazie anche al documentario che dopo il cinema approderà anche sulla tv di Amazon. Appassionata di moda, ha iniziato come tante, postando i suoi look sui social, tenendo un blog e mostrandosi giorno dopo giorno attraverso le pagine del suo diario virtuale. Un inizio comune a tutte ma che lei ha avuto la fortuna di portare avanti negli d’oro del web, anni nei quali ha saputo essere più innovativa di altre, facendosi conoscere sempre più e diventando un nome nel mondo della moda.

Come lei stessa ha ammesso però, gli esordi non sono stati facili perché la gente non faceva che additarla, considerandola troppo giovane e dicendo che non sarebbe durata. Parole alle quali Chiara ha deciso di non credere, puntando avanti e contando sempre su se stessa. Una fiducia che il tempo le ha restituito sotto forma di successo e che oggi la vede ai vertici del successo e probabilmente più in alto di tante persone che qualche anno fa la criticavano.

Ed oggi, la fama di Chiara Ferragni è tale che si vocifera potrebbe presenziare persino al Festival di Sanremo. Su quest’informazione, però, la fashion blogger ha preferito non sbottonarsi, dichiarando che le è stato suggerito di dire semplicemente “no comment”. Cos che ha fatto, lasciando aperto il dubbio sulla sua presenza. Quel che è certo è che il suo nome, a prescindere da una presenza al famoso festival canoro, continuerà a farsi sentire ancora per diverso tempo.

