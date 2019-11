Chiara Ferragni: “Un tizio mi ha fotografato mentre dormivo” – Video

Chiara Ferragni svela che mentre era in aero un signore l’ha fotogramma mentre dormiva: “Mi ha fotografato mentre dormivo poi si è chiuso in bagno”. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Chiara Ferragni è stata oggetto di uno spiacevole evento. Infatti mentre si trovava in aereo, diretta verso New York, un signore l’ha fotografata mentre si stava riposando.

È stata proprio l’influencer a rivelare l’accaduto su Instagram: “Mentre dormivo in aereo, in quella mezz’ora durante la quale sono riuscita ad addormentarmi, questo tizio sulla cinquantina è venuto e ha iniziato a farmi foto mentre io dormivo. È una cosa super-maleducata e da ‘Psycho’. Il mio amico Fabio, seduto al mio fianco, l’ha preso per la felpa e l’ha rincorso. Questo si è nascosto in bagno per un quarto d’ora e poi l’ha convinto a cancellare la foto. Ma… ce la fate?”

Leggi anche

>>> Chiara Ferragni Unposted arriva su Amazon – VIDEO

>>> Chiara Ferragni e l’annuncio che ha fatto impazzire i fan – VIDEO

>>> Francesco Totti, Diana Del Bufalo, Fedez e Claudio Santamaria in incognito – VIDEO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI