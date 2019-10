Chiara Ferragni Unposted arriva su Amazon: l’annuncio della fashion blogger

Nelle scorse ore Chiara Ferragni ha condiviso una grande novità con i suoi follower. Il documentario sulla sua vita e dal titolo “Chiara Ferragni Unposted” sta infatti per sbarcare su Amazon dove sarà visibile a partire dal 29 Novembre. Una data speciale sia per la fashion blogger che per tutti i suoi fan che non sono riusciti a vederla nei tre giorni in cui film è stato dato nei cinema.

