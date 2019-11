View this post on Instagram

INFORMAZIONI PER LE SIGNING SESSION

#maredistelle – Leiji Matsumoto in Italia per i 40 di #capitanharlock

In occasione della visita del Maestro in Italia sono previste le seguenti sessioni firma della durata di 1 ora ciascuna:

Venerdì 15 novembre alle 19,00 presso il Cinema Massimo (Torino), seguono conferenza e proiezione.

Sabato 16 novembre alle 12,00 presso il MAO Museo d’Arte Orientale (Torino), successivamente alla conferenza (incontro alle 11,00). Sabato 16 novembre alle 16,00 presso il MUFANT (Torino) successivamente alla cerimonia della statua di Capitan Harlock.

Domenica 17 novembre alle 17,00 presso la scuola Holden (Torino), seguono intervista e live drawing.

Lunedì 18 novembre alle 19,00 presso il Cinema Lumiere (Bologna), seguono conferenza e proiezione.

Martedì 19 novembre alle 19,00 presso lo Spazio Gerra (Reggio Emilia) successivamente alla conferenza ed al live drawing (incontro alle 18,00). Il Maestro firmerà esclusivamente il cofanetto che racchiude i tre volumi di Miraizer Ban disponibile per l’acquisto sul momento. Non è possibile effettuare prenotazione.

Restiamo disponibili per ulteriori informazioni e speriamo possiate godere appieno della presenza del Sensei e di raccogliere la sua firma. @wacom @wacom_tokyo @toei_animation