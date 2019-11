Natale fai da te | albero di Natale con scovolino per bottiglie -VIDEO

Natale fai da te | albero di Natale con scovolino per bottiglie...

Un grazioso albero di Natale nordico fai da te realizzato con uno scovolino per bottiglie. Una creazione originale perfetta per decorare la casa.

Il riciclo creativo è fonte di grande creatività e in occasione del Natale sono molti gli oggettini e le decorazioni che si possono realizzare partendo da materiali semplici a cui regalare una seconda vita. Oggi vi proponiamo un delizioso alberello di Natale che nasce dal riciclo di uno scovolino per bottiglie, una decorazione molto graziosa perfetta da creare con i bambini. Se ami il fai da te natalizio non perdere la Ghirlanda natalizia con bottiglie di plastica.

Come realizzare l’albero di Natale nordico con uno scovolino per bottiglie, il video tutorial

Per realizzare l’albero di Natale nordico con lo scovolino per bottiglie, avrete bisogno di:

scovolino per bottiglie

forbici

pinze

dischetti di legno

glitter bianco

colore acrilico bianco

colla vinilica

penello

colla a caldo

trapano

stelline adesive

La prima cosa da fare è eliminare il manico ed eliminare la punta in eccesso richiudendo per bene l’apice con una pinza e un punto di colla a caldo. Con delle forbici si potrà poi sagomare l’alberello. Quando avrà raggiunto la forma perfetta si dovrà fare un foro al centro dei dischetti di legno e dopo aver messo una goccia di colla a caldo si inserirà il gambo dell’albero. Poi con un pennello si passerà del vinavil sull’albero e poi si faranno cadere dei glitter sullo stesso.

La base dell’alberello si dovrà dipingere di bianco con il colore acrilico e infine si potrà mettere una stellina glitterata come puntale come indicato nel video tutorial!

