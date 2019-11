Natale fai da te | Ghirlanda natalizia con bottiglie di plastica -VIDEO

Un video tutorial di riciclo creativo per creare una graziosa ghirlanda fuori porta con le bottiglie di plastica.

Il riciclo creativo si può considerare una vera risorsa in un momento in cui la plastica sta invadendo il pianeta. Ecco per voi una graziosa ghirlanda natalizia fatta con le bottiglie di plastica, un manufatto di grande effetto realizzato con dei semplici fondi di bottiglia. Scopriamo come realizzarla in pochi e semplici passaggi.

->>> LEGGI ANCHE: Natale fai da te | Gnomi di Natale facilissimi -VIDEO-

Come realizzare una ghirlanda natalizia con le bottiglie di plastica, il video tutorial!

Per realizzare la ghirlanda natalizia con le bottiglie di plastica, avrete bisogno di:

bottiglie di plastica

cutter

colore acrilico rosso

forbici

spago

palline dorate

fiocco

colla a caldo

Dopo aver recuperato un buon numero di bottiglie di plastica tutte eguali, tagliare il fondo di ogni bottiglia. Con il colore acrilico si dipinegeranno di rosso nella parte esterna e dopo aver fatto asciugare per bene, con l’aiuto delle forbici si praticheranno degli tagli sui quattro lati di ogni fondo e una conseguente piegatura che permette di farli aderire l’uno all’altro come illustrato nel video.

Una volta pronti tutti i pezzi, si faranno passare su di uno spago e si chiuderanno a ghirlanda. Con la colla a caldo si potrà applicare un foglio sulla parte superiore della decorazione e delle palline dorate piccole. Con la stessa tecnica si potranno creare anche dei festoni, magari da mettere all’esterno della casa, ideali per la loro resistenza all’acqua. Le creazioni potranno essere personalizzate nei colori e anche nelle piccole decorazioni che le arricchiscono.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI