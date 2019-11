Albero di Natale decorato con arance essiccate e cannella

Il Natale è alle porte e siete ancora indecisi su come addobbare l’albero? L’idea di riutilizzare i decori degli altri anni non vi entusiasma? Siete in cerca di idee originali? Vi piacerebbe abbellire un albero di Natale con decorazioni realizzate da voi? Abbellirlo con arance, cannella e biscotti di pan di zenzero è un’idea fantastica e particolare, che renderà unico il vostro albero di Natale.

vi garantiamo un albero, particolare che emana profumo di agrumi.

Albero di Natale artificiale iStock Photos

L’albero di Natale si può abbellire come preferite, innanzitutto dovete sceglier prima se preferite un albero artificiale o un albero vero. Poi possiamo iniziare i preparativi.

E’ vero che il tempo a disposizione è davvero poco, perchè tra il lavoro, la casa e la famiglia, dobbiamo pensare a decorare casa per le festività e non solo, dovremmo anche realizzare le decorazioni.

Ci balzano milioni di idee per la testa, ma poi finiscono direttamente nel dimenticatoio, non solo per pigrizia, per mancanza di tempo, ma a volte perché abbiamo troppe o troppo poche idee. Come si può risolvere?

Cambiare le decorazioni è bello, ma realizzarle a casa da soli è ancora più bello, senza spendere molti soldi ecco cosa vi suggeriamo.

Arance essiccate, biscotti decorativi: come si preparano

Decorare l’albero di Natale con biscotti, arance e un pizzico di cannella è un’idea unica, originale e inoltre il vostro albero profumerà.

Vediamo cosa vi occorre:

Biscotti natalizi: potete realizzarli voi, seguite la nostra ricetta, dei biscotti di pan di zenzero.

Arance

Nastro di seta: o gancetti per appendere le decorazioni.

Filo di ferro

Forbici

Bastoncini di cannella.

PROCEDIMENTO

Iniziamo comprare le arance , tagliatele sottilmente a fettine, uno spessore di circa 1/2 centimetri ma potete regolarvi anche ad occhio.

, tagliatele sottilmente a uno spessore di circa 1/2 centimetri ma potete regolarvi anche ad occhio. Fatele essiccare : accendete i termosifoni, mettete le fettine sui termosifoni accesi, ogni tanto ogni giratele. Ci vorrà una settimana circa. In alternativa per velocizzare l’essiccazione, potete mettere le fettine di arance in forno e lasciatele seccare. Sarà un procedimento più veloce ma l’aroma si disperderà.

: accendete i termosifoni, mettete le fettine sui termosifoni accesi, ogni tanto ogni giratele. Ci vorrà una settimana circa. In alternativa per velocizzare l’essiccazione, potete mettere le fettine di arance in e lasciatele seccare. Sarà un procedimento più veloce ma l’aroma si disperderà. Preparate i nastrini di seta: scegliete il colore che vi piace di più dal rosso al dorato, agganciateli alle arance attraverso un forellino. In alternativa potete mettere i gancetti direttamente alle arance.

Adesso dedichiamoci ai biscotti decorativi natalizi, fate un forellino con un ferro sottile e fate passare il nastrino attraverso il foro.

Potete tranquillamente appenderli all’albero di Natale, il vostro albero sarà profumatissimo e ricco di leccornie.

Infine decorate con i bastoncini di cannella decorativi, basta prendere i bastoncini di cannella e legarli con un nastrini, magari anche quello in corda. In questo caso il consiglio è di utilizzarli di colori diversi da quelli messi ai biscotti e arance in modo da creare un distacco. Mi raccomando devono sempre essere abbinati tra di loro, magari rosso, dorato o blu e argento, altrimenti create troppa confusione.