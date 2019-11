La puntata del 20 novembre di Un posto al sole porterà sul piccolo schermo uno degli incontri più attesi: quello tra Carla e Mia.

Un posto al sole è pronto a mostrare ai suoi fedeli telespettatori una delle scene più tenere e attese di sempre.

Nella puntata del 20 novembre di UPAS, Carla Parisi riabbraccerà la piccola Mia. Dopo aver ascoltato la trasmissione radio di Vittorio Del Bue, la sorella di Alex si è convinta a voler dare una seconda chance alla donna.

Le due riusciranno a ricostruire il loro rapporto?

Un posto al sole 20 novembre: Mia vuole incontrare Carla

Un posto al sole ha mostrato al suo pubblico una tematica attuale come non mai, raccontando la storia della donna transessuale Carla Parisi.

Nel corso della puntata di questa sera, la donna riuscirà a riabbracciare la piccola di casa. Mia, dopo aver ascoltato le profonde parole di Vittorio Del Bue e la verità sull’allontanamento dei suoi genitori, si è convinta a voler incontrare la donna. L’aggressione di Carla è riuscita a portare a qualcosa di buono, facendo riavvicinare la donna alla sua famiglia.

Dopo la spiazzante richiesta di Serena, a cui Filippo non ha ancora risposto, gli autori provano a far ricucire il rapporto tra Alex e Vittorio. Quest’ultima ha rifiutato il bacio del simpatico dj, senza però rivelargli il motivo del suo allontanamento.

Vittorio, infatti, non sa che Alex ha scoperto tutto del suo tradimento con Anita. Le anticipazioni di Un posto al sole 20 novembre confermano che si tornerà a parlare di nuovo della famiglia Boschi.

Angela e Franco sono tremendamente in ansia per la piccola Bianca, convinti che il suo rapporto con la nuova maestra le stia causando livelli di stress troppo eccessivi per una bambina di nove anni.

Per questo motivo, Angela Poggi sceglierà di avere un colloquio con l’insegnante di sua figlia. Soltanto così potrà capire meglio l’intera faccenda.

