Pranzo di Natale 2019: il menu completo per i bambini

Pranzo di Natale, il menu perfetto per i bambini. Ricette semplici, veloci e gustose dall’antipasto al dolce.

Il pranzo di Natale si sa, riunisce tutta la famiglia, dai nonni ai nipotini più piccoli ed esigenti. Ecco allora che diventa indispensabile pensare ad un menù che accontenti anche i palati più ‘esigenti’: quelli dei più piccoli. Abbiamo selezionato per voi delle video ricette per un menu completo adatto ai bambini, piatti golosi a cui nessun pargolo potrà resistere. Eviterete così inutili capricci davanti al piatto di pasta con le verdure o la carne che proprio non va giù.

Il classico ‘tavolo dei bambini‘ potrà essere allestito in modo colorato e con tovagliato, piatti, bicchieri e posate in carta, così da evitare il pericolo di vetri rotti.

Pranzo di Natale per i bambini: l’antipasto

L’esercito dei pinguini sarà l’antipasto perfetto per i bambini, che divertendosi daranno il via al pranzo di Natale. Olive, mozzarelline e carote. Ingredienti sani e genuini che permetteranno ai più piccoli di gustare insieme ai grandi questa prima portata del pranzo di Natale.

Pranzo di Natale per i bambini: il primo piatto

La pasta al pomodoro è senza dubbio il primo piatto più buono al mondo! Delle pennette pomodoro e basilico saranno un primo piatto che ogni bimbo gradirà. Le porzioni per i bimbi variano tra i 40 e i 60 grammi di pasta. Una spolverata di Parmigiano stagionato completerà il piatto in modo perfetto.

Pranzo di Natale per i bambini: il secondo piatto

Il pollo fritto, metterà senza dubbio tutti i bambini d’accordo. Anche per loro vale la regola che a Natale qualche ‘strappo alla regola’ si può fare. Delle pepite dorate e croccanti di pollo, potranno anche essere gustate assieme a della maionese leggera preparata in casa.

Pranzo di Natale per i bambini: il contorno

Per accompagnare il pollo fritto niente di più indicato che delle croccanti patate. Abbiamo scelto per voi la ricetta delle patate ‘smile’ che saranno ottime da gustare e molto simpatiche da servire ai più piccoli.

Pranzo di Natale per i bambini: il dolce

Cosa c’è di più indicato come dolce natalizio per i bambini che la Torta Babbo Natale? Un dolce molto gustoso e semplice da preparare che lascerà i più piccoli della casa senza fiato. Tanta panna montata per un trionfo di bontà!