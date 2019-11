Enzo Miccio chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Vincenzo Miccio, più conosciuto con il diminutivo Enzo, è un Wedding planner e conduttore tv di 48 anni. Lui è nato il 5 Maggio 1971 a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) sotto il segno del toro, è alto 178 centimetri e pesa circa 70 kg. Dopo aver trascorso parte della sua infanzia ed adolescenza in Campania, si trasferisce a Milano dove frequenta l’Istituto europeo di design.

Quando ha solo 28 anni si cimenta nell’organizzazione di matrimonii e alcuni anni più tardi, nel 2001, fonda la sua prima società avviando la sua strada per il successo. Ha un bassotto che si chiama Jules. Ma scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua vita privata.

Nome: Vincenzo Miccio

Età: 48 anni

Data di nascita: 5 Maggio 1971

Luogo di nascita: San Giuseppe vesuviano (Napoli)

Segno zodiacale: Toro

Titolo di studio: /

Professione: Wedding planner, conduttore tv

Altezza: 178 cm

Peso: 70 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Enzo Miccio: Instagram

Enzo Miccio è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 680mila persone e conta oltre 2100 post. Ama condividere principalmente selfie, video, scatti che riguardano la sua carriera e il suo lavoro (come l’allestimento o la torna di un matrimonio organizzato da lui). Sui social è possibile trovare numerosi profili con il medesimo nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il 48enne ha un profilo attivo anche su Facebook, qui ama condividere principalmente video e foto che riguardano il suo lavoro da Wedding planner e conduttore tv. Conta 530mila followers e potete trovare il suo profilo qui. Mentre su Twitter è seguito da 285mila followers e conta oltre 9,9mila tweet, il suo account ufficiale è questo.

Enzo Miccio: vita privata

Enzo Miccio è dichiaratamente gay ma riguardo la sua vita sentimentale ha sempre mantenuto il riserbo. Solo nel 2016 ha annunciato di avere una relazione con Riccardo Marenghi tuttavia poco dopo i due si lasciano. Successivamente conosce Laurent, fa parte del mondo dello spettacolo ed è di origini francesi.

I due sono molto uniti come si è dimostrato durante la Vieni da me quando il compagno gli ha dedicato un video messaggio: “All’inizio tutte le storie d’amore sono belle ma poi arrivano le crisi per il carattere, la gelosia o altro. Noi ci siamo già passati e penso che tanti si lasciano perché è più facile non parlare. Mi piacerebbe che un giorno mi facessi la domanda, e se un giorno me la farai io ti risponderò: “Sì, lo voglio”. Vorrei che mi tenessi la mano fino all’ultimo dei miei giorni.”

A questo punto, Enzo Miccio, molto commosso da questo gesto romantico e inaspettato, ha detto: “Non me l’aspettavo. Laurent è molto schivo, è difficile da prendere. Sono molto contento. […] Ho sempre cercato di non mettere in piazza le mie cose private. Abbiamo investito molto entrambi. Abbiamo attraversato momenti difficili, interruzione. Da poco è iniziato un altro nuovo cammino insieme. Abbiamo una grande forza.”

Enzo Miccio: carriera

Enzo Miccio dopo aver studiato presso l’Istituto europeo di design, si cimenta nell’organizzazione di matrimonii e nel 2001 apre, insieme al suo socio in affari Angelo Garini, un’agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi e matrimoni. Mentre il suo debutto sul piccolo schermo arriva nel 2005 con il programma Wedding Planners in onda sul Real Time.

Nel 2008 conduce, insieme a Carla Gozzi, il programma Ma come ti vesti? mentre nel 2009 istituisce la Enzo Miccio Academy, nella quale tiene dei corsi come consulente di immagine e sul Wedding and Events. Nel 2011, sempre con la Gozzi, lo troviamo in shopping night e nel 2013 conduce L’eleganza del maschio. Nello stesso anno è speaker per Radio Italia.

Nel 2014 partecipa alla decima edizione di Ballando con le stelle e nel 2015 è nella giuria di Notti sul ghiaccio. Nel 2019 viene annunciata la sua partecipazione a Pechino Express.

Miccio ha scritto anche dei libri: nel 2008 esce “il matrimonio che vorrei“, nel 2010 pubblica “ma come ti vesti“ e nel 2011 scrive “matrimonio da favola”. Nel 2018 è nel film Puoi baciare lo sposo.

