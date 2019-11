Labbra | 10 segreti per un makeup perfetto che dovresti conoscere

10 consigli che dovresti conoscere per un makeup labbra perfetto. I segreti professionali del makeup artist per avere sempre delle labbra impeccabili e molto femminili.

Il makeup labbra è un particolare che da solo riesce a donare un aspetto curato e femminile al volto di una donna, anche quando si ha poco tempo a disposizione ma si vuol apparire carine e in ordine, una base viso luminosa, un blush e un bel rossetto rappresentano un trucco essenziale e di grande effetto.

Ecco per voi 10 segreti per un makeup labbra perfetto che tutti dovrebbero conoscere, quelle piccole strategie professionali che regaleranno un contorno perfetto, una lunga durata e l’effetto volume che tutti desiderano.

10 segreti per un makeup labbra perfetto che forse non conosci

Le labbra sono un punto di attrazione molto forte nel volto di una donna e tutte le vorrebbero carnose, ben definite e perfettamente idratate. Se non si opta per un intervento professionale per ‘rimpolpare’ le mucose con delle iniezioni mirate, allora ci si potrà rivolgere al makeup, lo strumento numero uno del fascino femminile. Ma scopriamo insieme quali sono i 10 segreti che ogni donna dovrebbe conoscere sul trucco labbra.

-1 Preparare le labbra

Le labbra dovranno essere perfette prima dell’applicazione di un bel rossetto, per questo lo scrub con un prodotto specifico provvederà ad eliminare eventuali pellicine e a rendere la pelle liscia e vellutata. Dopo l’esfoliazione un burro di cacao dalla texture molto corposa provvederà ad idratarle. Se ci si deve truccare subito dopo, il burro andrà lasciato agire per una decina di minuti e poi tamponato delicatamente con un fazzolettino di carta.

-2 Utilizzare il primer

Il primer per le labbra è un prodotto notevolmente sottovalutato che invece permette al trucco di essere davvero durevole e ai colori di essere sempre brillanti. Nella maggio parte dei casi infatti, il primer labbra è anche leggermente coprente e crea una base neutra sulla quale le tinte dei rossetti appaiono in tutta lo loro brillantezza.

-3 Creare un effetto volume

L’effetto di labbra voluminose si può creare utilizzando due tonalità di colore, una più scura e l’altra più chiara. La scura andrà applicata sul contorno delle labbra e la chiara a centro.

-4 La matita

Utilizzare una matita labbra sul contorno e anche riempiendo le labbra stesse di piccoli trattini, farà durare di più il rossetto ed intensificherà il colore dello stesso.

-5 Scegliere la tonalità giusta per le proprie labbra

Ricordare che i colori più chiari tendono ad ingrandire le labbra, mentre quelli più scuri creano un effetto ottico di labbra più piccole aiuterà nella scelta delle giusta nuance.

-6 Fissare il rossetto

Il rossetto si potrà fissare con un velo di cipria dopo la prima passata, in questo modo il colore resterà invariato per molte ore.

-7 Il pennello

Per avere un’applicazione precisa si potrà utilizzare un pennello specifico per il trucco labbra, questo eviterà inutili sbavature, soprattutto a chi ha labbra piccole e sottili.

-8 Matita trasparente

Per le persone meno temerarie, esistono in commercio delle matite contorno labbra trasparenti che permetteranno di applicare il rossetto senza sbavature. La formulazione siliconica infatti, creerà una barriera vera e propria su tutto il contorno delle labbra.

-9 Illuminare

Applicare al centro delle labbra un tocco di illuminante le renderà subito più voluminose e brillanti.

-10 Denti bianchi

Scegliere dei rossetti dal sottotono freddo farà apparire i denti molto bianchi. Ecco come capire la differenza tra sottotono caldo e freddo.