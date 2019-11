Pelle | Maschera viso illuminante ed idratante fai da te -VIDEO

Una maschera per il viso dalle proprietà idratanti ed illuminanti che potrà essere preparata con facilità e diventare l’alleata ideale per avere un incarnato perfetto e luminoso.

Una maschera viso allo yogurt e zucchero a velo che sarà perfetta per idratare la pelle e renderla super luminosa. Un gesto di cura delle pelle davvero piacevole e semplice da preparare che potrà essere applicata sul viso settimanalmente oppure prima di un evento importante in cui dovrete apparire al meglio di voi stesse.

Pochi e semplici ingredienti naturali ed economici che potrete reperire facilmente anche in casa e che vi regaleranno un trattamento di bellezza eccezionale e low cost. Scopriamo come preparare la maschera.

Come preparare la maschera idratante ed illuminante con yogurt e zucchero a velo, il video tutorial

Per preparare la maschera viso idratante ed illuminante, avrete bisogno di:

1 cucchiaio di yogurt bianco

2 cucchiaini di zucchero a velo

Due semplici ingredienti per realizzare questa maschera viso meravigliosa che potrà essere applicata sul viso con un pennello o con le dita, e lasciata in posa per circa 15 minuti. Dopo la posa andrà risciacquata con acqua tiepida.

Prima di applicare la maschera viso però la pelle del viso andrà preparata magari con uno scrub fai da te che eliminerà tutte le cellule morte e renderà la pelle recettiva ai trattamenti successivi. Per preparare uno scrub viso leggero e fatto in casa, vi basterà miscelare due cucchiai di olio vegetale a scelta con un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Applicare lo scrub sul viso, praticando dei piccoli movimenti circolari con i polpastrelli, importante non interessare con lo scrub, il contorno occhi e labbra, zone molto delicate che non andrebbero stressate.

->>>LEGGI ANCHE: Pelle | 5 consigli per prendersi cura del contorno occhi

Dopo lo scrub si potrà applicare la maschera allo yogurt e zucchero a velo, magari rilassandosi in un angolo della casa ascoltando della musica. Non vi resta che guardare il video tutorial!