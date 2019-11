Makeup | I prodotti essenziali per iniziare a truccarsi

I prodotti giusti ed essenziali per iniziare a truccarsi. Un piccolo manuale di makeup per le giovanissime che approcciano al mondo del trucco e che spesso non sanno cosa acquistare.

Il makeup al tempo del digitale ricopre un ruolo fondamentale nel mondo della bellezza. Ogni giorno milioni di video tutorial vengono prodotti da makeup artist di successo o Youtubers seguitissime, che eseguono trucchi molto belli ma anche abbastanza complicati per chi inizia i primi passi con il makeup.

I continui stimoli e messaggi che arrivano, generano senza dubbio molta confusione, su quali prodotti servano realmente ad una ‘giovanissima’ che inizia a truccarsi e che non dovrebbe certo cimentarsi con uno smokey eye! Per questo, abbiamo pensato di consigliare uno ‘starter kit’ essenziale per approcciare in modo semplice al mondo del makeup.

Makeup: lo ‘Starter Kit’ per iniziare a truccarsi

Se siete delle ragazze giovani che vogliono iniziare il loro viaggio nel makeup, ricordate che un bel trucco parte sempre da una bella pelle e che quando ci si trucca, ci si deve struccare sempre. Un bel makeup infatti parte sempre da una bella pelle, liscia, idratata e soprattutto priva di imperfezioni, per questo eseguire una giusta detersione del viso, sarà lo step fondamentale prima dell’applicazione del trucco.

Per iniziare a truccarsi e ad acquisire manualità, non servono certo le ultimissime palette di ombretti in commercio, ma una serie di prodotti base che si dovranno applicare e sfumare in modo perfetto. Prima di iniziare a truccarsi, si dovrà applicare una crema idratante dalla formulazione fresca e di facile assorbimento.

Altro particolare da non sottovalutare mai nelle giovani ragazze, sono le sopracciglia, che andranno pulite e definite dalle mani di un esperta estetista, onde evitare ‘disboscamenti selvaggi’ con conseguenze disastrose per l’immagine.

Una volta idratato il viso e sistemate le sopracciglia, si potrà eseguire un makeup base che renda l’incarnato luminoso, il colorito sano e metta in risalto occhi e labbra in modo delicato. Il kit inziale per truccarsi, dovrà contenere:

una crema colorata o una ‘BB cream’ possibilente in una formulazione bio e senza siliconi.

una cipria compatta

un blush dal colore delicato, sottotono rosato per le ragazze chiare e pesca/ aranciato per le ragazze dal colorito più olivastro.

un ombretto mono colore in cialda dal colore chiaro e luminoso

un mascara

una matita marrone

un lucidalabbra

un pennello da cipria

un pennello da blush

un pennello per occhi da sfumatura

L’obiettivo del makeup per le giovanissime è quello di regalare un aspetto curato, un colorito sano e quel tocco di femminilità delicata. Per questo i prodotti iniziali dovranno essere pochi e mirati. In questo modo si potranno approcciare i gesti del makeup in modo naturale e senza paura di eseguire sfumature sbagliate ed errori troppo evidenti.

