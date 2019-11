Francesco Chiofalo torna all’attacco con la Fiordelisi

Francesco Chiofalo dopo quella che tutti avevano preso come una resa, è tornato a dedicare dei messaggi alla Fiordelisi.

In questi giorni si sta parlando molto di Francesco Chiofalo che, nell’ultima puntata de Le Iene, è stato coinvolto in un finto provino volto a far emergere alcune offese che avrebbe rivolto ad una sua follower “colpevole” di avere qualche chilo di troppo.

Un video che ha fatto molto parlare ma che lo stesso Lenticchio ha condiviso per far conoscere il suo punto di vista. E parlando di condivisioni, poco dopo, Francesco è tornato all’attacco postando nuove storie dedicate ad Antonella Fiordelisi e alla loro storia d’amore. Prova che, in realtà, non si è mai arreso all’idea di poter tornare insieme come era invece sembrato proprio di recente.

Francesco Chiofalo dedica nuove storie alla sua ex

È un Francesco Chiofalo innamorato quello che si vede nelle storie di Instagram, dove con un sottofondo musicale romantico mostra alcune scene della sua storia con Antonella Fiordelisi. Scene che si concludono con una dichiarazione d’amore e la successiva richiesta di essere perdonato. Un video indubbiamente romantico che farebbe la felicità di ogni donna innamorata.

Se ciò è avvenuto anche per la Fiordelisi non è ancora possibile saperlo visto che l’ormai sua ex non ha ancora lasciato alcun commento in proposito.

Per chi non lo ricordasse la storia tra i due è finita all’improvviso dopo mesi di vissuti intensamente e sempre insieme, per via di un presunto tradimento che Antonella avrebbe scoperto per caso. Da allora, pur difendendosi, Chiofalo ha fatto di tutto per riconquistarla, andando a cercarla a casa, inviandole messaggi, portandole fiori e chiamandola di continuo. Una storia vissuta in prima linea anche sul web, tanto da ricevere non pochi commenti negativi da alcuni follower che si erano detti stanchi di assistere a simili scene ogni giorno.

Leggi anche -> Francesco Chiofalo deluso: “i miei amici ci provarono con Antonella Fiordelisi”

Leggi anche -> Selvaggia Roma contro Chiofalo: “ha mentito sulla sua malattia”

Eppure, Francesco non si è mai arreso e ancora oggi, sebbene di recente avesse lasciato intendere il contrario, sembra pensare alla sua Antonella e sperare di poter tornare con lei. Che sia la volta buona per un lieto fine? La risposta è come sempre da affidare al tempo.

Voi, intanto, restate sintonizzati.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI