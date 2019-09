Selvaggia Roma nuovamente contro l’ex Francesco Chiofalo, le accuse sono pesanti: “Lui ha mentito sulla sua malattia…vergognati!” – VIDEO

Selvaggia Roma torna alla carica con nuove pesanti accuse verso l’ex fidanzato Francesco Chiofalo. Questa volta l’accusa è aver mentito sulla malattia che, a detta di Selvaggia, non era così grave come invece, ha fatto intendere lui

Leggi anche: Selvaggia Roma rivela: “Francesco Chiofalo mi ha messo le mani addosso”

Le parole di Selvaggia sono pesanti e rivelano sdegno per come Chiofalo ha “usato” la sua malattia. “Francesco è arrivato al punto di lucrare sulla sua malattia perché ha mentito sia sulla durata dell’operazione sia sulla reale gravità della stessa. Per me è molto irrispettoso nei confronti delle persone che muoiono davvero…” Così Selvaggia si è espressa durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI