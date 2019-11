Pranzo di Natale 2019 | I primi piatti che non possono mancare -VIDEO

I primi piatti rappresentano il cuore di ogni menu, ed in particolare di quello per il pranzo di Natale che per tradizione vuole le famiglie riunite di fronte ad un piatto di lasagne fumanti. Ecco tutti i primi piatti che non possono mancare.

Il Natale si avvicina e vogliamo regalarvi tante idee gustose per creare il vostro menu per il pranzo in famiglia, ricette che hanno origine dalla tradizione ma anche frutto di ricerche gastronomiche dei tempi moderni.

Oggi vi proponiamo i primi piatti che non possono mancare sulla tavola del pranzo di Natale, dalle avvolgenti sfoglie, alle paste fresche con l’uovo, le secche o i risotti, tutti i piatti che conquisteranno il palato dei vostri ospiti.

->>>LEGGI ANCHE: Pranzo di Natale 2019 | i fritti che non possono mancare -VIDEO-

Pranzo di Natale 2019: le lasagne che non possono mancare

Posto di rilievo meritano le lasagne, piatto della tradizione italiana presente da sempre in tavola ma in tante versioni, tutte molto gustose. Dalla tradizionale con il ragu alla bolognese, a quelle di verdure o pesce. Ecco per voi le ricette più buone delle lasagne che non possono mancare durante il pranzo di Natale.

Scopri le ricette dei primi piatti con la pasta fresca per il pranzo di Natale, clicca sulla pagina successiva!