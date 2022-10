Ti ha inviato un messaggio e lo ha cancellato? Ecco il trucco per leggerlo

Hai ricevuto un messaggio da una persona importante e lo ha cancellato dopo qualche secondo? Ecco un trucco semplice ed efficace per leggerlo

Ti è mai capitato di ricevere un messaggio su WhatsApp ma di non fare in tempo a leggerlo? La persona che te lo ha inviato lo ha cancellato e a te è rimasta in evidenza la voce “questo messaggio è stato eliminato”. Anche le persone meno curiose farebbero qualsiasi cosa per conoscere il contenuto di quel messaggio, soprattutto se è stato inviato da una persona importante.

Fino a poco tempo fa, non avevi altra soluzione che inviare un messaggio a questa persona e chiedere spiegazioni, sperando di ricevere una risposta esaustiva e, soprattutto sincera. Adesso puoi finalmente affidarti ad un metodo semplice ed affidabile per recuperare i messaggi su WhatsApp, anche se stati cancellati. Pensavi che fosse un’azione definitiva? Ti sbagliavi e tra poco scoprirai il perché.

Spesso capita di cancellare un messaggio anche in maniera involontaria, presi da altre cose e da mille distrazioni. Anche per questo motivo, è importante che tu legga bene tutti i passaggi da eseguire. E poi non tutti conoscono ancora questo trucchetto, potresti incontrare questa persona e sorprenderla. Gioca d’anticipo, ecco un trucco per recuperare i messaggi cancellati su WhatsApp.

Come recuperare un messaggio cancellato su WhatsApp

Se ti è arrivato un messaggio su WhatsApp ed è stato cancellato, niente paura! Adesso c’è un modo molto semplice ed efficace per recuperarlo e visualizzarne il contenuto. Innanzitutto, sappi che esiste un’applicazione che si chiama WhatsRemoved ed è disponibile per tutti i dispositivi Android (a breve anche per iOS). Dopo aver accettato tutte le autorizzazioni richieste, questa app monitora le tue conversazioni e ti consente di visualizzare anche i messaggi cancellati. Basta aprire il backup automatico che l’applicazione effettua ogni giorno.

In alternativa, è possibile autorizzare le notifiche per riceverne una ogni volta che qualcuno scrive un messaggio e poi lo cancella. Se l’utente cancella il messaggio in meno di cinque secondi, purtroppo l’applicazione non farà in tempo a salvarlo e non sarà visibile. Se invece hai cancellato una chat importante per errore, puoi recuperarla attraverso il backup delle chat, disponibili dalle impostazioni di WhatsApp.

Basta autorizzare questa operazione e stabilire la cadenza dei vari backup. È preferibile farne almeno uno a settimana, in modo da recuperare tutte le chat in caso di problemi con lo smartphone. Il backup delle chat è importante anche nel caso in cui dovessi cambiare cellulare. All’accensione del nuovo telefono, avrai tutte le tue chat disponibili, con tanto di video e immagini salvate. Lo sapevi?