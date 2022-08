Non conosci il pin? Ecco il trucco per sbloccare il telefono in 2 minuti

Non conosci il pin o non lo ricordi? Ecco il semplice trucco per sbloccare il telefono in 2 minuti.

Se sei alla ricerca di un modo per sbloccare il tuo dispositivo senza ricorrere al pin sei capitato nel posto giusto. Questo trucchetto non è molto noto eppure è veloce ed efficace. Sbloccare un telefono senza conoscere il pin non è mai stato così facile.

Basta arrovellarsi il cervello per ricordare il pin di sblocco del telefono. Se temi che non avrai mai più acceso ai tuo dati perchè non ricordi il pin, ti stai preoccupando senza ragione. Esiste un trucco che ti consente di sbloccare il tuo smartphone Android e non richiede la conoscenza del PIN.

Ecco come sbloccare il telefono senza conoscere il pin

La tecnologia migliora ogni giorno e se da un alto amplifica le possibilità di proteggere i nostri dati personali dallo sguardo indiscreto dei curiosi, dall’altro sviluppa piani di emergenza per accessi non sicuri, per permetterci di accedere al telefono in caso di problemi come ad esempio lo smarrimento del pin o un problema con la schermata di blocco. A volte i nostri telefoni finiscono nelle mani dei bambini che inavvertitamente potrebbero disabilitare o modificare alcune funzioni relative allo sblocco. Insomma i casi per i quali si potrebbe necessitare di sbloccare un telefono senza pin sono molti e noi vi spieghiamo come fare.

Se hai necessità di accedere al tuo telefono senza pin prendi nota di quello che stiamo per dirti: il modo più semplice ed immediato per sbloccare un telefono senza pin e senza perdere alcun dato in esso presente consiste nello scaricare una app.

Tutto qui, basta scaricare una app sul proprio pc e collegare il pc al telefono ed il gioco è fatto. Molte app sono state sviluppate per questo fine, tra le più note troviamo: “Tenorshare 4uKey”, ” Hi Locker,” oppure LokLok”, tutti per Android.

Queste app sono molto valide e molto facili da usare. In pochi passaggi, come per magia, rimuovono la schermata di blocco e ti consentono di impostare nuove credenziali di acceso. Come vedi non serve essere un genio informatico per sbloccare un telefono senza conoscerne il pin.

Una volta scaricata l’app compatibile con il sistema android, basta collegare lo smartphone Android al computer e selezionare “Rimuovi blocco schermo”.

L’app ti chiederà di confermare la selezione facendo click sul pulsante “Start”.

Il sistema impiega pochi secondi per completare il processo, al termine del quale ti verrà chiesto di cliccare su “Fine”.

Tutto qui, davvero molto semplice. A questo punto puoi tornare a sorridere e ad accedere ai dati del tuo telefono. Ti consigliamo di non lasciare incustodito il tuo telefono, come hai visto chiunque potrebbe sbloccarlo e utilizzarlo a tua insaputa.