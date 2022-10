La giovane donna deve risolvere il suo problema in pochi secondi

Questo test di logica e ragionamento non è semplice, dovrai risolvere il problema entro sessanta secondi. Credi di riuscire nell’impresa?

Una ragazza lavora nella sartoria di suo padre ma è daltonica, quindi non riesce a riconoscere e a distinguere alcune tonalità. I colori che la giovane donna non riesce a distinguere sono soprattutto il verde ed il rosso, che vede sempre in grigio. Suo padre deve uscire per una commissione urgente e chiede a sua figlia di occuparsi di una questione molto urgente e importante.

La ragazza dovrà andare nel retrobottega e cercare una scatola di bottoni. Dovrà sceglierne quattro dello stesso colore per una giacca multicolore da consegnare in serata. Non è importante il colore dei bottoni, anche perché la giacca ne ha tanti, l’importante è che siano tutti e quattro uguali. La ragazza sa che la scatola contiene 98 bottoni rossi, 120 bottoni blu, 31 bottoni grigi e 4 verdi, tutti della stessa grandezza e della stessa forma.

La ragazza è in difficoltà ma sa che suo padre deve consegnare la giacca in tempi molto stretti. Dopo qualche secondo, le viene in mente un metodo infallibile per accontentare la richiesta di suo padre, quale? Come ha fatto la giovane sarta a prendere quattro bottoni dello stesso colore? Ragiona con calma ma sappi che hai soltanto sessanta secondi per indovinare. Trovi la soluzione del test qui sotto.

Come ha fatto la ragazza a risolvere il problema dei bottoni?

Questo test di logica e ragionamento ha messo in difficoltà moltissime persone in giro per il web. I social network sono impazziti e pochi utenti hanno indovinato la risposta corretta. Tu pensi di avere la soluzione in tasca? Qualora fosse così meriti tutti i nostri complimenti, non è facile risolvere un test del genere, soprattutto con tutti i dettagli che sono stati inseriti nel testo solo per farti sbagliare.

Qualora tu non avessi idea di quale possa essere la risposta esatta, non buttarti giù con il morale. È molto probabile che tu abbia soltanto bisogno di maggiore allenamento con altri test simili a questo, vedrai che anche tu riuscirai a migliorare. Ti ricordiamo che questo test non ha nessuna validità scientifica perché è soltanto un passatempo che vogliamo regalare alle nostre lettrici e ai nostri lettori. Ecco la soluzione del test.

Sappiamo che nella scatola ci sono 253 bottoni ma è un dato che ci interessa relativamente, poiché dobbiamo prenderne quattro dello stesso colore. La giovane sarta prenderà tredici bottoni in totale. Considerando che fatica a riconoscere i rossi e i verdi, la ragazza prenderà almeno tre blu e almeno tre grigi. Per questo motivo, almeno uno degli altri sette bottoni (che lei vede tutti grigi) sarà per forza blu o grigio. Lo avevi capito?