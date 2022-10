Sanremo 2023, colpaccio clamoroso di Amadeus? Dopo l’addio alla tv, torna Lei!

Nuovissima indiscrezione clamorosa sul Festival di Sanremo 2023, Amadeus fa il colpaccio portando sul palco una nota vip che aveva detto addio alla tv: di chi si tratta.

Si avvicina sempre più la fatidica data in cui il pubblico italiano assisterà ad una nuovissima edizione del Festival di Saremo. Al timone ancora una volta il mattatore Amadeus, impegnato già da mesi nel confezionamento di questa nuova avventura. Le aspettative sono sicuramente altissime, soprattutto dopo un’edizione da record come quella dello scorso anno, che ha totalizzato dati di share che non si verificavano dagli anni Novanta.

Tutto lascerebbe pensare che non ci sarà da aspettarsi di meno anche nel 2023, quando il disc jockey porterà sul palco dell’Ariston un nuovo cast di big in gara, nuove proposte e soprattutto, i tanto attesi co-conduttori. Una delle conferme è arrivata prestissimo ed ha scatenato l’entusiasmo generale: la partecipazione di Chiara Ferragni. L’iconica influencer e imprenditrice digitale affiancherà il conduttore per due serate, pare quella di apertura e di chiusura.

Ancora molto riserbo sugli altri papabili nomi, che per il momento sono rimasti misteriosi. Ma Sanremo è soprattutto questo: indiscrezioni e attese. Nelle ultime ore un noto magazine ha lanciato una bomba che nessuno si aspettava: una celebre diva della tv anni Novanta sarebbe in procinto di tornare in grande stile.

Natalia Estrada sul palco dell’Ariston: l’ipotesi accreditata

É stato TvBlog, fonte molto attendibile nel campo televisivo, a lanciare la super indiscrezione secondo cui Amadeus starebbe pensando proprio a lei. Natalia Estrada è stata una showgirl tra le più acclamate in Italia, in cui ha lavorato tra gli anni Novanta e Duemila. Ballerina, attrice, soubrette completa a 360 gradi dall’incredibile fascino spagnolo e dalla simpatia smisurata, in una recente intervista si era raccontata svelando il motivo della sua sparizione dalla tv.

“La tv ormai appartiene al mio passato. Non la rinnego ma neppure ne sento la mancanza. Non escludo che se mi proponessero qualcosa di valido e non il solito reality, legato ai cavalli, potrei prendere in considerazione la proposta“, aveva dichiarato la beniamina degli italiani, che oggi vive tra USA e Italia. Da tempo, infatti, l’ex conduttrice di La Sai L’Ultima ha deciso di dedicare la vita alla sua più grande passione: la natura e i cavalli.

Insieme al compagno Andrea Mischianti, oggi la Estrada gestisce i suoi ranch, seguendo uno stile di vita sano e votato all’equitazione. Difficile pensare che al Festival di Sanremo si parlerà di cavalli, ma Natalia aveva annunciato candidamente che non disdegna la tv, a meno che non si tratti di programmi che non sono nelle sue corde. Di certo il palco dell’Ariston le regalerebbe un ritorno in grande stile, che sarebbe graditissimo agli affezionati telespettatori. Non resta che attendere ulteriori news.