Sparita dalla tv per anni. Oggi Natalia Estrada si presenta così a 50 anni

Natalia Estrada, sparita da anni dalla tv, torna in occasione del suo cinquantesimo compleanno e svela come vive adesso.

Natalia Estrada è stata per anni la protagonista della televisione italiana. Bellissima, energica e sorridente, è entrata nelle case degli italiani conquistando il loro cuore. Nel corso della sua carriera, però, ha deciso di fermarsi e cambiare totalmente vita dicendo addio al mondo dello spettacolo.

Oggi, la Estrada ha 50 anni, ha cambiato tutto, in primis le sue priorità e, in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha svelato come si svolgono le sue giornate e se tornerebbe mai in tv.

Natalia Estrada: ecco com’è oggi e come vive

Natalia Estrada, dopo aver detto basta alle luci delle telecamere, al successo e alla popolarità, ha scelto di vivere tra la natura dedicandosi ai cavalli, una sua grande passione.

“Circa vent’anni fa iniziai ad avvicinarmi ai cavalli quasi per gioco. Fu un colpo di fulmine. Da quel giorno non ho mai smesso di vivere con loro e la passione è diventata il mio lavoro, come accadde con la danza classica”, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport. La Estrada, oggi, vive in un ranch che ha come base il Piemonte ma si divide tra l’Italia e gli Stati Uniti con il compagno Drew Mischianti.

Felice, serena e spensierata, la Estrada non si è mai pentita della scelta fatta e, ricordando il passato in tv, spiega di non rinnegarlo ma di non avere alcuna intenzione di tornare indietro.

«La tv ormai appartiene al mio passato. Non la rinnego ma neppure ne sento la mancanza. Nei palinsesti televisivi non vedo molte idee che possano fare per me, anche in un eventuale contenuto legato ai cavalli. Recentemente ho ricevuto proposte piuttosto importanti, ma le ho rifiutate. Amo vivere la mia vita in pace, in campagna e viaggiare quando posso. Ma non escludo che se mi proponessero qualcosa di valido e non il solito reality, legato ai cavalli, potrei prendere in considerazione la proposta…», ha concluso la Estrada che, oggi, è anche nonna di Sasha di un anno e mezzo e Marlo di 3 anni e mezzo, i bambini della figlia Natalia, nati dal suo amore finito con Giorgio Mastrota.