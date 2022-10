I tuoi jeans preferiti sono da buttare? Rinnovali in questo modo e sarai al top!

By

I tuoi jeans preferiti sono così rovinati che l’unica soluzione è buttarli? Sbagliato! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà come salvare i tuoi jeans e renderli al passo con le tendenze in pochissimi secondi!

Ognuno di noi possiede il proprio paio di jeans preferito, che ogni volta indossato ci fa sentire le più belle del mondo. Però dopo tanto tempo di utilizzo il jeans tende a rovinarsi, si lacera il tessuto e con il passare del tempo diventa impossibile da indossare. Se stai pensando di gettare per sempre il tuo jeans preferito sei sulla guida di stile giusta, perché stiamo per scoprire come salvare i jeans e renderli al passo con le tendenze!

Nulla dura in eterno, purtroppo, e anche se a volte sembra di si, i jeans non sono da meno.

Quel particolare capo d’abbigliamento che tutte noi possediamo nell’armadio in tessuto denim e che amiamo alla follia prima o poi si rovinerà. Anche se facciamo di tutto per mantenere il nostro jeans preferito in forma perfetta, con i lavaggi e con l’utilizzo il tessuto tende a lacerarsi.

Quando arriviamo a questo punto non pensiamo di avere altra scelta che buttarlo! Sbagliato! C’è sempre un modo fashion per riciclare i nostri abiti, soprattutto quando si parla di jeans.

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come salvare il nostro jeans preferito e renderlo al passo con le tendenze!

I tuoi jeans preferiti si sono rovinati? Strappali ancora di più! Per essere in linea con le tendenze street style!

Non c’è nulla di più fashion al momento che riuscire a donare una seconda vita ai capi che non indossiamo più. Proviamo anche con i jeans rovinati, e se fatti nel modo corretto diventeranno nuovamente i tuoi jeans preferiti!

Ci sono due modi per salvare un jeans rovinato e logorato:

strapparlo ancora di più : munitevi di taglierino e raschietto (e anche di guanti protettivi) e tagliate le zone del jeans più rovinate. Ai laterali dei tagli mettete una goccia di colla in modo da non far crescere gli strappi e avrete reso il vostro jeans da buttare di super tendenza!

: munitevi di taglierino e raschietto (e anche di guanti protettivi) e tagliate le zone del jeans più rovinate. Ai laterali dei tagli mettete una goccia di colla in modo da non far crescere gli strappi e avrete reso il vostro jeans da buttare di super tendenza! patchwork: se invece non amate gli strappi munitevi di tessuti a fantasia. Prendeteli da maglie o camicie che non indossate più e cuciteli o incollateli sotto alla parte rovinata del vostro pantalone. In questo modo quando il tessuto del jeans è lacerato si vedrà da sotto un colore diverso. Considerate che molti brand di lusso come Dolce & Gabbana hanno realizzato collezioni in cui il patchwork era al centro delle tendenze. Quindi via alla creatività e al riciclo! A proposito, I tuoi pantaloni si stropicciano nell’armadio? Perché non conosci questo metodo che ti cambierà la vita!

Adesso che abbiamo visto come rinnovare i nostri jeans preferiti non ci resta che giocare con la creatività e sperimentare! I nostri look saranno unici e alla moda!