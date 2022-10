Test: quanta fiducia ispiri negli altri? La risposta è in questo test

Il test della personalità di oggi scruterà il modo in cui ci vedono gli altri. Ciò che vedi prima in questa immagine ti dirà quanta fiducia ispiri.

I nostri test della personalità nascono per divertirti ed intrattenerti ma spesso sono anche un ottimo modo per aiutarti a conoscere meglio te stesso. Questo accade perché tutte le nostre scelte, soprattutto quelle più istintive, sono inconsce e raccontano molte aspetti della nostra personalità.

Fare il test ti porterà via solo qualche minuto del tuo tempo, devi solo osservare l’immagine e dire cosa hai notato prima, quale elemento ha rapito la tua attenzione. Più istintiva sarà la tua risposta più affidabile sarà il risultato del test.

Dimmi cosa vedi e ti dirò se gli altri hanno fiducia in te

Per fare il test dovresti guardare questa immagine velocemente, senza soffermarti troppo. Subito dopo dovresti chiudere gli occhi e ripensare a quello che hai appena visto. Cosa ha rapito la tua attenzione? Quel qualcosa è esattamente ciò che è collegato al tuo inconscio e ha qualcosa da dire di te.

Soluzione del test

Se hai visto una corona

Se guardando questa immagine hai notato una corona significa che sei una persona follemente innamorata di se stessa e con una grande autostima. Qualcuno potrebbe considerarti un pochino egoista perché tendi a pensare più a te stessa, ai tuoi bisogni piuttosto che a prendere in considerazione i sentimenti degli altri. Sei una persona che mette i suoi interessi personali al primo posto e sei disposto a tutto pur di preservare questo diritto. Anche nelle tue relazioni sei incentrata sui tuoi bisogni e non credi alla monogamia. Per questi motivi non ispiri molta fiducia negli altri.

Se hai visto delle persone

Se osservando l’immagine hai notato prima le persone, significa che sei una persona molto gelosa soprattutto lo sei nel tuo rapporto sentimentale. Un pochino di sana gelosia potrebbe far bene al rapporto ma la tua gelosia è ossessiva e anche delirante nel senso che ti fai moltissimi film nella testa, immagini cose che sono molto lontane dalla realtà delle cose. Questa tua gelosia compulsiva nasce dalla tua insopportazione verso il rifiuto. Sei una persona molto fedele, molto saggia e molto leale. Quando fai una promessa la mantieni sempre, inoltre non fai mai niente che possa far soffrire gli altri. Le persone che ti circondano ti vedono come un essere estremamente saggio e affidabile.