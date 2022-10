Test: aiuta le tre amiche a cucinare e a non rovinare la serata

Questo test metterà a dura prova le tue conoscenze culinarie e la tua capacità di risolvere un test di logica e ragionamento in pochi secondi

Maria Elena ha invitato due amiche a casa e hanno deciso di cucinare una cena a base di carne. Le tre ragazze hanno acquistato in macelleria tre bistecche e non vedono l’ora di mangiarle. Proprio per questo motivo, vorrebbero cucinarle nel minor tempo possibile. Una delle tre amiche ha ritardato di quasi un’ora a causa di un incidente in tangenziale e le tre ragazze hanno una fame da lupi.

La griglia che useranno per cucinare la carne può contenere soltanto due bistecche, ognuna delle quali deve cuore due minuti per lato per essere pronta. Considerando che tutte e tre inizieranno a mangiare insieme, quanto tempo impiegheranno le tre amiche per cuocere le tre bistecche? Ragiona con calma, la soluzione è a portata di mano ma dovrai essere particolarmente sveglia.

Non farti prendere dall’ansia, prova a rispondere entro sessanta secondi ma non è un problema se dovessi metterci più tempo, l’importante è rispondere in maniera corretta. Sappi che soltanto il 18% degli utenti del web ha dato la risposta giusta entro un minuto, tu pensi di essere capace di fare altrettanto? Vediamo cosa sai fare, trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Hai risolto l’enigma delle tre bistecche? Pensi di aver trovato il metodo giusto per trovare la soluzione del test? La prima cosa da fare è escludere tutti i dettagli inutili, inseriti nel testo solo per farti sbagliare. Se credi di averlo fatto in maniera corretta, probabilmente sei sulla buona strada e forse hai anche indovinato. Qualora fosse così, ti facciamo i nostri complimenti perché un test di logica e ragionamento è sempre difficile da risolvere.

Se, al contrario, non hai idea di quale possa essere la soluzione, non buttarti giù con il morale. Forse hai soltanto bisogno di maggiore allenamento con altri test simili a questo. Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica poiché si tratta di un semplice passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Ecco la soluzione del test: sappiamo che le bistecche hanno bisogno di una cottura di due minuti per ogni lato.

Se Maria Elena cuoce due bistecche contemporaneamente da un lato, girandole, queste ultime saranno cotte entro altri due minuti. Non resterà che cuocere la terza bistecca e le tre amiche potranno finalmente cenare. Non hai notato niente di strano? La terza bistecca sarà sicuramente più calda rispetto alle altre due, le quali saranno nel piatto da quattro minuti. Come fare quindi? Pensaci bene, la prossima volta ti daremo anche l’altra soluzione.