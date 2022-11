Come lo indossa lei non lo fa nessuno. Chiara Ferragni con un maglione concilia confort e stile

Chiara Ferragni indossa il maglione dell’inverno, e lo fa conciliando il confort allo stile. Vuoi anche tu indossare il maglione più trendy dell’inverno ma non sai come fare? Sei sulla guida di stile giusta! Ecco i 3 modi semplici ma cool per indossare il capo dell’inverno ed essere al top!

Si sa che l’inverno è, letteralmente, la stagione più fredda dell’anno. E quando arriva questa stagione noi fashion lovers vacilliamo un po’ perché mettiamo da parte la nostra vena fashion per puntare alla praticità e al confort, come se lo stile e la comodità non possano andare d’accordo. Vi sveliamo un segreto: si può essere trendy anche in inverno senza necessariamente soffrire il freddo! Come? Utilizzando il maglione indossato da Chiara Ferragni!

Chiara Ferragni è senza dubbio l’influencer, imprenditrice digitale, IT girl, e chi più ne ha più ne metta, più seguita in Italia sui social media per quanto riguarda il fashion.

Tutto ciò che indossa o promuove diventa di tendenza e tutti fanno a gara per indossare i suoi look.

Perché mai questo? Dovete sapere che i look che indossa l’influencer sono realmente alla portata di tutti! Non dobbiamo copiare alla lettera i suoi outfit ma prenderne spunto e ricrearli con i capi d’abbigliamento che abbiamo a casa oppure acquistandoli nei nostri negozi low-cost di fiducia.

Infatti anche il protagonista di questa guida di stile di oggi è un capo indossato dalla Ferragni ma super accessibile a tutti e indossabile in inverno in ogni look. Di cosa stiamo parlando? Del maglione a collo alto con maglia a treccia!

Scopriamo in questa guida di stile come indossare nei nostri look invernali all day il maglione di Chiara Ferragni e farlo conciliando stile e confort!

Chiara Ferragni indossa il maglione a collo alto con maglia a treccia, e diventa subito il capo indispensabile per l’inverno 2023!

Per essere unici con i propri look il primo segreto da conoscere è questo: studiare le tendenze del momento e adattarle al nostro personale stile! Prendete spunto dagli outfit che vedete sui social media ma non copiateli mai alla lettera!

Abbiamo scoperto che il maglione a collo alto di lana con tessuto a treccia è l’elemento trendy dell’inverno 2023. Ma come indossarlo?

Chiara Ferragni, ad esempio, sceglie un modello color grigio perla firmato Falconeri e lo indossa con una mini skirt a pieghe, stivale texano nero, trench lungo in eco pelle e borsa a sella firmata Dior.

ad esempio, sceglie un modello color grigio perla firmato e lo indossa con una mini skirt a pieghe, stivale texano nero, trench lungo in eco pelle e borsa a sella firmata Dior. per i l look di ogni giorno il maglione a treccia bisogna indossarlo con un jeans mum fit a vita alta e un paio di sneakers bianche!

il maglione a treccia bisogna indossarlo con un jeans mum fit a vita alta e un paio di sneakers bianche! se invece vogliamo creare un look da casa che sia trendy indossate il vostro maglione lungo con un paio di leggings d’ecopelle e calzini di spugna alti! Fashion ma comoda!

Adesso che conosciamo il segreto di stile dell’inverno non possiamo fare altro che creare il nostro look e indossarlo! Per essere sempre al top in ogni momento!