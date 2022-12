Mauro Graiani, marito Milena Miconi: dopo 18 anni, l’hanno fatto davvero!

Conoscete Mauro Graiani? E’ il marito della concorrente del Grande Fratello Vip, Milena Miconi. Dopo 18 anni insieme hanno deciso di farlo! Ecco cosa

Se non avete mai sentito parlare di Mauro Graiani ecco chi è. Si tratta del marito di Milena Miconi ed è uno sceneggiatore e regista.

La moglie, Milena Miconi è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. L’attrice e showgirl è nota principalmente per essere stata una delle primedonne del Bagaglino e per aver partecipato a serie tv di successo come Don Matteo, dove interpretava il ruolo del sindaco Laura Respighi.

Nella vita privata, è sposata con lo sceneggiatore e regista Mauro Graiani, 60 anni, e ha due figlie Agnese e Sofia.

Mauro Graiani è nato il 31 ottobre 1962 ed è del segno zodiacale dello scorpione. Oltre ad essere un registra e sceneggiatore di successo è legato sentimentalmente da tantissimi anni a Milena Miconi.

Tra le sue opere possiamo citarvi le serie Gente di mare, Ho sposato uno sbirro, Che Dio ci aiuti, Don Matteo per la stesura del soggetto ed anche svariate opere teatrali tra cui figura come protagonista la moglie. Ad esempio nello scritto teatrale “Sexy e indecise” vi è presente la moglie insieme a Patrizia Pellegrino e Matilde Brandi.

La rivelazione scioccante di questo articolo riguarda il fatto che Milena e Mauro sono convolati a nozze dopo più di 18 anni di convivenza, nel luglio del 2019. Alla cerimonia erano indubbiamente presenti anche le due figlie della coppia, Agnese (nata nel 2010) e Sofia (nata nel 2003).

Oltre alla loro presenza, invitati al matrimonio vi erano una serie di volti noti, tra cui Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Jane Alexander e Stefania Orlando.

L’attrice, in un’intervista rilasciata al programma radiofonico I Lunatici, raccontò di non amare particolarmente i festeggiamenti perché la imbarazzano, quindi inizialmente pensava che il matrimonio si sarebbe risolto apponendo una semplice firma, ma la situazione è sfuggita inevitabilmente dalla loro mano.

Doveva essere una cosa per noi, privata, dovevamo semplicemente andare a mettere una firma, poi piano piano questa cosa è montata come la panna. Sono molto semplice nelle mie cose, non amo i festeggiamenti per me, per gli altri sì, per me no, mi imbarazzano.