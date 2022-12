Make up di Natale: 3 look da realizzare per le feste! Scegli il tuo preferito

Arriva il periodo più bello dell’anno: il Natale. Ecco tre look da realizzare in base al tuo gusto per essere sempre al top e avere un make up esplosivo.

Finalmente è arrivato quel periodo dell’anno che tutti aspettavamo con gioia: il Natale. Tra le lucine, le decorazioni, l’atmosfera che si riscalda e la temperatura che si abbassa, fervono i primi preparativi per le feste. Cosa si prospetta per le vostre feste? In ogni caso, qualunque sia la risposta bisogna prepararsi in tutto, dagli outfit da indossare, alla nail art e persino al make up.

Se siete in cerca di un look da replicare per le vostre feste natalizie da sfoggiare insieme ad amici e parenti e da adattare in base ai vostri outfit, siete nel posto giusto. In questo articolo vi proponeremo tre idee di look diverse e adattabili ad ogni contesto festivo. Perché non importa dove trascorrerete il Natale, l’importante è prendersi cura di se stessi indossando quello che più ci fa sentire a nostro agio, nell’outfit come nel make up.

Prima di parlarvi dei tre look per il vostro Natale dobbiamo assolutamente partire dalla realizzazione della base. In base al vostro tipo di pelle, partite dalla skincare. Successivamente, scegliete un fondotinta glow ma non troppo che possa adattarsi al periodo freddo dell’anno e sostenere la complessità del make up che realizzeremo.

Look 1: Cut Crease

Il primo look che possiamo realizzare per essere al top durante le feste è il Cut Crease. Si tratta di un trucco anni ’60 che è tornato in voga tra le giovani di oggi e che rende il viso liftato e molto cool. L’unica difficoltà è che potrebbe essere un metodo molto tecnico e complesso ma seguendo i giusti step e soprattutto l’uso di un correttore è molto più facile!

Il Cut Crease crea una sorta di illusione ottica attraverso l’utilizzo di due ombretti di tonalità differente (uno chiaro e uno scuro) creando un contrasto che potremmo definire drammatico. Sicuramente si tratta di un trucco molto sofisticato ed elegante, adatto ai cenoni di Natale e Capodanno. Per quanto riguarda la colorazione da scegliere, dipende da voi e dal vostro outfit. Shimmer o Matte?

Look 2: Osare con il rosso!

Il secondo look da realizzare non serve essere presentato: la parola chiave è rosso! Che Natale sarebbe senza un po’ di rosso? Per ricreare un look ben dettagliato e non scontato potrebbe essere utile puntare tutto sugli occhi e non sulle labbra.

Sicuramente il must have è il rossetto rosso, drammatico e scenico ma anche l’occhio vuole la sua parte. Utilizzando un pennello dalla punta sottoli si può realizzare un eyeliner con un ombretto rosso per dare movimento e tridimensionalità al viso. Un look molto forte, strong adatto a ad un outfit seducente e per vere protagoniste!

Look 3: giocare con il verde!

Oltre al rosso, anche il verde è uno dei colori che più ricorda il periodo natalizio. Contrariamente a quanto si possa pensare, realizzare make up con questo colore non è difficile o poco adattabile. Al contrario, soprattutto per chi ha tonalità di occhi castani e verdi, il make up con le tonalità di questo colore può contribuire a creare uno sguardo seducente.