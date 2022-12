È il momento di sfoderare le paillettes! Ecco i rimedi per abiti rovinati

Tempo di feste, di gioia, di stare con le persone che si amano e di indossare luccicanti paillettes. Quando però apriamo l’armadio per prendere il nostro abito di lustrini e lo troviamo con strappi, dischetti mancanti (proprio dove si vede) e fili pendenti allora ci assale il panico. Vediamo i rimedi più furbi e veloci.

Lo diceva Ligabue in una canzone del 2007 e lo ripetiamo anche noi: niente paura! C’è una soluzione a tutto ed ormai dovremmo essercene convinte. Non c’è bisogno di gettare i nostri capi di abbigliamento o di metterli in vendita, si possono riparare e modificare a nostro piacimento facendo di necessità virtù. Riempire la parte danneggiata della maglia o della gonna (midi o mini che sia) in paillettes è una delle opzioni più in voga. Mentre ci ricordiamo che queste scelte di look

rientrano tra quelle sconsigliate per un primo appuntamento (va bene colpire ma è bene partire “soft”) scopriamo insieme come correre ai ripari in caso di danni così da sfoggiare esattamente ciò che avevamo in mente senza ulteriori spese né cambi di programma.

Paillettes: capi da trattare con particolare cura e da sistemare in modo creativo

La prima soluzione è quella di cucire una toppa grafica a scelta tra quelle argentate, dorate e simili o creare uno stacco totale con qualcosa che richiami lo stile del vestito o della maglia (lo stesso vale anche per giacche e pantaloni) ma in colori eccentrici. Se siamo su uno stile anni Ottanta allora avrà senso ricercare figure di quel periodo specifico.

Se il nostro capo è macchiato la cosa più sensata – per quanto possa apparire assurda – è proseguire con altre macchie. Per avere un buon risultato dovrà essere una sorta di opera “pollockiana” eseguita su tonalità di colore compatibili anche con la base. Su una maglia argentata, ad esempio, staranno bene i colori rosa, il petrolio, il blu notte ed il bianco perlato.

Il buon vecchio metodo di cucire il buco in questione e di aggiungere altre paillettes si potrà mettere in pratica a patto che si tratti di un capo di qualità dove abbiamo quindi le paillettes di scorta che vengono consegnate al momento dell’acquisto. In caso contrario è decisamente meglio staccare creando un match con la gonna nera o con la borsetta dorata.

Creare un modello cropped è una tendenza degli ultimi anni e funzionerà anche con capi di questo genere. Serve una certa abilità con macchina da cucire, ago e filo infatti non saranno sufficienti ma si può e si deve provare. Una fascia elastica sul perimetro servirà a lascaire morbide le paillettes vicine ed a mantenere la parte con la pelle scoperta bene definita.

In base alla propria personalità si troverà qualcosa di giusto da fare e si otterrà qualcosa di nuovo da sfoggiare!

Silvia Zanchi