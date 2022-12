Le Unghie di Natale sono l’accessorio più bello delle feste! Ecco tante ispirazioni di tendenza tra glitter e fiocchi di neve

Quando Natale è alle porte bisogna scegliere la giusta Nail Art: tutte le ispirazioni più belle di quest’anno per portare lo spirito delle feste sulle unghie.

“Jingle Bells” inizia a risuonare per le strade e le case si accendono di mille lucine colorate. Paillettes e lustrini fanno da sfondo all’atmosfera sempre più vicina alla notte di Natale. Il periodo in arrivo è per molti una vera fonte di gioia. Lo spirito natalizio si diffonde non soltanto nelle tradizioni di ogni anno, ma anche nel look. Chi ama il periodo delle festività sicuramente cerca di rappresentarlo al meglio anche con il proprio stile, dall’outfit, ai capelli, agli accessori fino alle unghie.

Per le amanti della Nail Art è il momento di tuffarsi in un mare di idee a tema, tutte da realizzare grazie alla propria pratica fai-da-te o all’aiuto della nail artist di fiducia. Ma se le dopo anni di unghie natalizie gli spunti originali iniziano a mancare, è il momento di trarre ispirazione dalle più brave blogger del web. Naturalmente anche le Nail Art delle feste possono rappresentare appieno la vostra personalità, spaziando tra colori, forme e soprattutto soggetti.

Ecco allora che le vostre mani saranno decorate da eleganti e delicati fiocchi di neve, oppure brilleranno di un rosso tempestato di glitter. E che dire poi di docili animaletti freddolosi avvolti da tenere sciarpine? Insomma, è il momento di dare spazio alla creatività. Abbiamo raccolto per voi delle bellissime idee tutte da copiare per le Nail Art delle feste 2022.

Tutte le più belle ispirazioni di Nail Art per le Feste 2022

Per rendere le vostre mani le più belle delle feste, dovete innanzitutto puntare sui colori tipici del periodo. Quali tonalità ci vengono in mente pensando alla notte più attesa dell’anno? Naturalmente il rosso di Babbo Natale, il verde dell’albero, ma anche il bianco candido della neve che cade o, perché no, il celeste che rimanda all’inverno. Divertiamoci poi ad osare con glitter e strass. Queste occasioni sono le più adatte per tirare fuori la stella scintillante che è in voi!

Uno sfondo tinta unita e qualche unghia decorata da leggerissimi fiocchi di neve quasi trasparenti. Una Nail Art davvero sofisticata e delicata come una magica notte innevata, un modo elegante e non eccessivo per portare sulle vostre unghie lo spirito natalizio e invernale, ma restando discrete.

Un mix alternato di french e tinta unita glitter, queste unghie sono davvero d’effetto e rimandano immediatamente alle giornate di festa proprio grazie all’effetto super brillante. Per aggiungere un tocco in più, anche questa volta dei delicati fiocchi di neve si sono posati su una sola unghia. Il colore è il rosso intenso, perfetta rappresentazione del Natale.

Verdi come l’albero di Natale e decorate con delle magiche stelline. Anche l’oro diventa protagonista di questa Nail Art elegantissima e d’effetto. Alcune delle unghie sono completamente in glitter, per brillare come non mai. Una scelta che richiama i colori dell’atmosfera festiva interpretandoli in chiave moderna e di tendenza. Tutta da imitare!

Un tenero orsacchiotto polare è spuntato su queste unghie meravigliose. Se amate gli animaletti invernali rendete le vostre feste speciali accogliendoli sulle vostre mani. In questa Nail Art l’eleganza delle unghie dorate in glitter alternate con un grigio effetto matt, è stata smorzata da un dettaglio divertente, che ci riporta alla gioia e alla giocosità dell’infanzia.

E se troppi fronzoli e paillettes non sono nel vostro stile ma non volete rinunciare a portare la dolcezza del Natale sulle vostre unghie, non vi resta che scegliere una Nail Art come questa. Dei biscottini di marzapane saranno l’opzione perfetta per voi, realizzati su colori neutri ma con tutta la magia delle feste. C’è solo l’imbarazzo della scelta!