I migliori tagli di capelli per chi ha un naso importante. Ecco come scegliere quello più adatto a te

Se si ha un naso importante, si può parzialmente risolvere il problema scegliendo il taglio di capelli più adatto. Scopri qual è quello che ti si addice di più.

Se la presenza di un naso importante è da sempre un problema che cerchi di correggere in ogni modo, ti farà piacere sapere che con il taglio di capelli giusto, puoi fare la differenza.

A volte, infatti, basta capire quali sono i giusti volumi o le geometrie più adatte al tuo caso per ottenere un effetto generale che faccia apparire il naso più piccolo o, comunque, meno evidente. Un particolare che vale per ogni tipo di naso e che può risultare ancora più vincente se accompagnata da dei giochi di luce e da altre piccole accortrezze.

Tipi di naso e tagli di capelli più adatti

Poter contare su un taglio di capelli che sia in grado di valorizzare (più che nascondere) un naso grosso, largo, lungo o che si percepisce comunque ingombrante, è più semplice di quanto si pensi. Ovviamente, si tratta di una scelta che non va fatta solo ed esclusivamente in base alla forma del naso ma che dovrebbe adattarsi anche al quella del viso. Per questo motivo, è sempre meglio considerare l’aspetto complessivo finale. Unico modo per sentirsi bene con la propria immagine allo specchio.

Tagli corti per nasi ingombranti

In genere, i tagli di capelli troppo corti, tendono ad enfatizzare la zona del naso. Per questo motivo andrebbero evitati. Se proprio non puoi farne a meno, però, puoi puntare su un caschetto corto o, ancor meglio, su un bob con ciocche laterali che siano lunghe abbastanza da donare al taglio un certo movimento. Agendo in questo modo, potrai infatti attirare l’attenzione proprio ai lati del viso. E tutto allargando il volto.

I tagli medi che distraggono lo sguardo

Se ami i tagli di capelli medi, puoi puntare tutto su quelli molto scalati e sfrangiati.

Farlo, ti aiuterà infatti a portare lo sguardo di chi ti osserva su diverse zone del viso e mai sul naso. Inoltre le asimmetrie ti aiuteranno a cambiare le proporzioni di continuo e in base all’angolazione. Un aspetto che può fare la differenza.

Capelli lunghi ma sempre scalati per nasi davvero ingombranti

Se il tuo naso ti sembra davvero troppo ingombrante, la scelta più corretta può essere quella di optare per un taglio lungo da portare ondulato o con ciocche che a partire dal mento si muovano in tutte le direzioni.

Lo scalato resta quindi la scelta più indicata e a cui è possibile aggiungere qualche colpo di sole.

In questo modo otterrai davvero il massimo. Sopratutto se consideri che i colori monocromatici, portano sempre l’attenzione sul viso e sul naso. Al contrario riflessi e colpi di luce, possono fare la differenza.

Ora che abbiamo parlato di tagli, può essere importante concentrarsi anche su altri particolari. La frangia che viene spesso indicata come adatta per i nasi importanti è, ad esempio, da valutare caso per caso. Se pesante e fitta può infatti far concentrare lo sguardo proprio sul naso. Per evitare di arrivare a questo è meglio puntare su quella a tendina o su dei ciuffi da tenere all’altezza del mento e da movimentare un po’. Creare dei volumi può fare sempre la differenza. E, proprio a tal proposito, una piega ondulata risulterà sempre meglio di una liscia, creando proporzioni diverse e adatte a “rimpicciolire” il naso.

Ora che hai capito quali sono i tagli di capelli (e le acconciature) più indicate per sentirti a tuo agio anche in caso di un naso importante, non ti resta che scegliere quella che ti piace di più. Così facendo, potrai contare su una visione di insieme che sia in grado di soddisfarti e che ti faccia sentire bella nella tua interezza.

Anzi, in alcuni casi, il taglio giusto potrebbe contribuire a rendere il tuo naso interessante, trasformandolo quasi in un punto di forza.