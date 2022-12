Ci sono tanti successi nel tuo futuro? Scegli un piatto e lo saprai

Credi che ci siano tanti successi nel tuo futuro? Completa questo test, fai la tua scelta e avrai la possibilità di scoprirlo insieme a noi

Guarda con attenzione l’immagine in basso, abbiamo quattro tipologie completamente diverse di alimenti. Nel primo riquadro ci sono degli gnocchi, pronti per essere messi nel forno, nel secondo riquadro possiamo vedere una piadina, nel terzo riquadro c’è un piatto pieno di insalata e nell’ultimo riquadro ci sono dei tortellini in brodo. Quale piatto preferisci? Quale tra questi riquadri ha attirato per primo la tua attenzione? Rispondi con sincerità, lasciati guidare dall’istinto e non sbaglierai. Soltanto in questo modo il test sarà veramente valido.

Adesso siamo finalmente arrivati alla seconda fase del test, quella più divertente e stimolante. Scorri il testo verso il basso, troverai il profilo abbinato al tuo piatto preferito. Dietro ogni profilo si nasconde una personalità diversa, grazie alla quale sarà possibile comprendere alcuni dettagli del tuo futuro. La cosa più importante è non sbirciare i profili prima di scegliere uno dei riquadri, abbiamo inserito quattro piatti abbastanza diffusi, dovresti averli assaggiati tutti più volte. Per questo motivo, scegli uno dei quattro profili e poi prosegui.

I profili del test: qual è il tuo futuro?

Prima di andare avanti, è importante ricordare che questo test non ha nessuna validità scientifica. I profili non sono stati calcolati attraverso tesi o teorie, si tratta di un semplice passatempo che vogliamo proporre alle nostre lettrici e ai nostri lettori. In passato ti abbiamo già proposto dei test che provavano a comprendere alcuni dettagli del tuo destino, oggi probabilmente avrai le conferme che cerchi.