Quali calze indossare, quali regalare o appendere nel periodo delle feste

Rientrano tra le idee di Natale più gettonate ed economiche ma le calze sono molto di più. Tengono calda la base ed fanno tendenza indossate ben in vista con décolleté e Mary Jane. Scopriamo le calze del momento.

Non c’è bisogno di aspettare l’arrivo della Befana per comprare calze nuove. In lana, in cashmere, sintetiche e colorate o di cotone, ne esistono innumerevoli modelli e c’è l’imbarazzo della scelta. Ecco quali avere “a.s.a.p.”, quali – eventualmente – regalare e quali andranno proprio evitate.

Magari non si tratta della soluzione perfetta per un primo appuntamento ma avere le calze in mostra è decisamente cool. Anche le più restie dovrebbero prendere spunto dagli outfit della nonna e lanciarsi un po’ di più.

Le calze da non farci sfuggire per rendere unici i nostri look

Realizzati da Falke, i gambaletti al ginocchio Finest Cashmere color beige intenso sono un classico che non tramonta mai. Costano 100 euro sul sito ufficiale del brand dove è possibile personalizzarli aggiungendo 5 euro. Questi vanno bene per noi e lavati con estrema cura (visto il prezzo).

Se vogliamo essere ricordate per un regalo originale ma abbiamo poche idee ed un budget limitato allora lasciamo stare il solito maglioncino già visto e lanciamoci in un pacchetto di calze da creare su misura per chi lo riceverà. Per l’amica fashion victim ecco le calze in cotone di Gucci panna con logo ripetuto a contrasto (65 euro). A queste potremmo aggiungere i collant neri velati dello stesso brand che costano 250 euro oppure scegliere la calza sportiva bianca con ricami e logo blu di Prada a 165 euro.

Bellissima da appendere, in attesa dei meritati doni, la calza bianca con pelliccia sintetica di HeM può essere aggiunta come il biglietto (fondamentale) ai regali che faremo o usata per convincere il nostro lui ad iniziare una nuova tradizione. Il prezzo è di 19,99 euro.

C’è da dire, infine, che con Gallo non si sbaglia mai. Le calze lunghe grigio antracite con fantasia natalizia giallo fluo sono tra le più belle della collezione natalizia di quest’anno. Costano 29,50 euro.

Resta da chiederci cosa stiamo aspettando, andiamo in centro prima del week-end e facciamo gli ultimi acquisti!

Silvia Zanchi