Rosso nei capelli: una chioma lunga e infuocata come quella di Jessica Rabbit è ciò che devi avere nel 2023!

Rosso come il fuoco, i capelli lunghissimi nel 2023 devono essere spumeggianti: con questa chioma da vera Jessica Rabbit sarai la regina assoluta della sensualità nel nuovo anno.

Il nuovo anno è ormai alle porte e le voci di corridoio raccontano che è il momento di un cambio di look radicale. Una folta chioma lunga deve diventare la protagonista della scena, come quella delle dive più sensuali. Il colore su cui vogliamo focalizzarci quindi è inevitabilmente il rosso. In tutte le sue incredibili sfumature, è capace di dare un tocco di vera energia anche ai capelli più tristi e spenti, regalandovi un sorriso completamente nuovo.

Se chiedete ad un uomo qual è il suo più intimo sogno segreto in fatto di look, quasi sicuramente vi rivelerà che è una donna dai lunghi capelli rossi. Una delle icone più rappresentative del mondo del cinema è sicuramente Jessica Rabbit e non è un caso. Il cartone animato tutta curve con un decolleté pazzesco ed un trucco marcato, è da sempre l’incarnazione della donna che conquista ad un solo sguardo. Merito sicuramente dei suoi capelli rosso fuoco, che fa ondeggiare ad ogni suoi passo lasciando tutti a bocca aperta. Continuate a leggere per convincervi che questo è il vero cambiamento che dovete concedervi per il 2023.

Ispirazioni e segreti dei capelli lunghi e rossi: è la scelta che devi fare per il nuovo anno

La donna timida e che ama passare inosservata, che interpreta con il suo look quella sua tendenza a nascondersi il più possibile tra la folla, diciamoci la verità, non va più di moda. Basta quindi ai capelli spenti e senza personalità, con colori che non si illuminerebbero neppure con un faro puntato addosso. Scegliete di dare una sferzata di colore e novità al vostro stile tirando fuori la vera Jessica Rabbit che è in voi. Non sarà obbligatorio indossare un vestitino attillatissimo con maxi spacco e paillettes rosse. Basterà tingere i vostri capelli del rosso perfetto.

Tutte le sfumature che questa nuance raccoglie sono incredibilmente versatili. Ad ognuna quella giusta, potrete scegliere tra infinite possibilità. Se non vi sentite così audaci da sfoggiare un rosso fuoco, potete optare per un rosso mogano, intenso e scuro ma ricco di riflessi irresistibili. Se invece preferite un colore più luminoso ma senza rinunciare ad una punta di rosso, scegliete un rosso ramato naturale.

L’inverno assumerà una luce diversa se sceglierete di accenderlo con un colore caldo e vibrante. Le tonalità del rosso richiamano quelle di un camino scoppiettante e si adattano perfettamente a questa stagione. Naturalmente, occorrerà prendersi massima cura della chioma, utilizzando prodotti nutrienti e idratanti, per far sì che il clima rigido non la rovini rendendola secca e danneggiata. Se i tuoi capelli sono sempre stopposi, prova con questo rimedio infallibile.

Il colore rosso deve essere mantenuto vivo e brillante grazie ai giusti accorgimenti. Questo tipo di tintura infatti, tende con il tempo a scaricare i suoi pigmenti, perdendo quello splendore che ha quando siete appena uscite dal parrucchiere. Per mantenere il colore più a lungo, proteggeteli dai raggi del sole, approfittandone del freddo per utilizzare cappellini di ogni genere quando uscite di giorno. Inoltre, evitate di lavare i capelli troppo spesso, anche lo shampoo tende a farli scolorire prima del tempo. Un ulteriore consiglio è quello di lavare i capelli con acqua fredda, che permetterà di chiudere le squame ed evitare il rilascio dei pigmenti.

Non dimenticate l’importanza dei rimedi naturali. Se non volete affidarvi a prodotti chimici e aggressivi, ricordatevi che potete prendervi cura della vostra meravigliosa chioma lunga da Jessica Rabbit anche grazie a dei semplicissimi ingredienti. Potete ravvivare il colore, ad esempio, grazie ad una naturalissima tintura all’henné, che vi donerà dei riflessi brillanti e una lucentezza super. Per nutrire i capelli rossi ravvivando il colore, è possibile preparare un impacco a base di succo d’arancia, che potete associare a del miele per contrastarne l’acidità. Infine anche il succo di barbabietola, che se diluito con un po’ di acqua e applicato dopo lo shampoo, rilascerà dei favolosi pigmenti rossi per la vostra chioma. Pronte a far girare ogni sguardo al vostro passaggio?