[15 Foto] Non farti trovare impreparata: sono queste le migliori tonalità di rossetto per la pelle olivastra

Vi siete mai chieste quale fosse la tonalità più adatta al vostro incarnato olivastro? Continuate a leggere per scoprirlo.

Se avete la pelle olivastra con sottotono neutro, queste tre tonalità di rossetto saranno il punto di partenza perfetto. La vostra trousse non sarà completa senza di loro. Non esistono olori migliori di questi, i grado di regalarvi un look da copertina.

Stiamo parlando del nude con sottotono marrone-rossastro, del nude abbronzato e del rosa polveroso. ma perché secondo gli esperti sono questi i colori che donano maggiormente alla pelle olivastra? Quando si scelgono i rossetti per una persona con questo incarnato, ci si concentra sulla valorizzazione dei lineamenti. Il bello di questi colori è che potrete continuare a sfoggiarli anche quando i vostri lineamenti cambieranno nel tempo. Magari con lievi modifiche al grado di audacia dei colori.

Parliamo del colore di base delle labbra, ovvero il colore delle labbra nude. Questo è importante perché molti rossetti sono progettati per fondersi con il colore naturale delle labbra, non per coprirlo completamente. Il colore di base delle labbra dovrebbe essere leggermente diverso dal colore della sua carnagione. Conoscere il proprio colore di base consente di trovare tonalità di rossetto appena più profonde per un look da pro. Se il vostro colore di base per le labbra si colloca nella gamma del nude, queste sono le scelte giuste per voi.

Rossetto nude con sottotono marrone-rossastro

Applicatelo delicatamente per farlo lavorare in armonia con il vostro colore di base delle labbra, oppure potete abbellire le vostre labbra con un’applicazione più pesante. L’uso di questo rossetto come colore di base cattura la giusta attenzione.

Colore nude abbronzato

Questo rossetto senza riflessi dona alle labbra lucentezza e vi donerà un look glamour. Si adatta a molte tonalità di pelle, donando alle labbra un tocco di colore uniforme che sembra completamente naturale, ed è perfetta sia per un look quotidiano che per uno più formale ed elegante.

Rosa polveroso

Con questa tonalità andate sul sicuro. Si tratta di un rossetto in grado di abbinarsi a tutto. Unico nel suo genere, senza riflessi, leggermente rosa, leggermente marrone. Insomma una combinazione ineguagliabile, in grado di regalare un look d’altri tempi. Semplicemente stupendo.