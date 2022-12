Come riparare i jeans strappati e guadagnarci seguendo le tendenze

I jeans rotti e rovinati non sono più un problema da tempo al punto che è quasi meglio averli così o comprarli già strappati. Nell’ultimo periodo però si è visto un ritorno alla normalità intesa come capi basic, linee pulite e jeans skinny blu.

Si possono aggiustare creando una toppa per l’interno che sia il più simile possibile alla forma della zona da cucire, lasciando così pochissima stoffa in eccesso, si possono lasciare sfilacciati se lo strappo è sulle lunghezze o si può camuffare il tutto con una toppa in linea con la nostra personalità. Con un paio di jeans strappati c’è molto da fare ma se siamo un minimo più creative della media dobbiamo assolutamente conoscere queste alternative.

Dopo aver visto i modelli di stivali più in voga quest’inverno ecco allora i jeans da avere, o da trasformare, per evitare sprechi e divertirci un po’.

Cosa fare con i jeans rotti e rovinati

Non siamo negli anni Settanta ed abbiamo tutte la possibilità di comprare (o di farci almeno prestare) una borsa per uscire con il nuovo papabile ragazzo o con le amiche in queste vacanze natalizie. La prima idea consiste nell’armarsi di forbici, ago, filo e macchina da cucire per trasformare i vecchi jeans in una borsa patchwork. Non sarà la Chanel che sogniamo a notti alterne ma sarà unica! Guardare qualche tutorial é d’obbligo.

Le meno esperte potranno creare le sempre utili tovagliette per la tavola. Un tempo usate solo per la prima colazione, vedono oggi un successo anche per altri momenti della giornata. Poco importa se per avere un set da quattro dovremo aspettare altre paia di jeans, sappiamo che è un’opzione per non buttarli.

Si resta sul tema con i grembiuli da cucina ma qui serve una capacità sartoriale diversa quindi non puntiamo subito così in alto.

A volte, quando li indossiamo senza aver accorciato l’orlo al punto giusto, si rovinano in fondo ed oltre a trovare l’orlo scucito abbiamo terribili buchi qua e là. Per un taglio od un radicale cambio di modello ci avanzerà della stoffa che tornerà utile per realizzare portamonete carini. A nostra discrezione se personalizzarli o meno con un simbolo a contrasto o con l’iniziale della persona del cuore.

Tante idee ed altrettanta voglia di mettere alla prova la nostra creatività ci riempiranno le giornate anche un po’ tristi ed a volte solitarie di fine anno.

Silvia Zanchi