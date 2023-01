Pallini bianchi comparsi improvvisamente sul viso? Ecco come trattarli

Se vi è capitato di ritrovarsi alcuni pallini bianchi sul viso non c’è nulla di cui preoccuparsi, ma vi sveliamo il modo migliore di trattarli.

Se per caso avete notato delle piccole protuberanze di colore bianco sul vostro viso probabilmente si tratta della milia, una fastidiosa condizione della pelle che non può essere definita esattamente acne ma è molto più comune di quanto si possa pensare.

Son puntini così piccoli da essere quasi impercettibili, ma questo non li rende meno fastidiosi. In genere di dimensioni comprese tra uno e tre millimetri, le protuberanze del viso si sviluppano appena sotto la superficie della pelle. Si sviluppano nella maggiora parte dei casi intorno alle palpebre e alle guance, ma si possono presentare anche in altre zone, impresa l’area genitale.

Come trattare le milia

Esistono due tipi di milia: primaria e secondaria. Nel primo caso le protuberanze si verificano quando le cellule della pelle esaurite si accumulano e rimangono intrappolate nello strato più profondo della pelle formando una piccola cisti. Le milia secondarie, invece, possono verificarsi durante le fasi di guarigione di ustioni, vesciche rare o malattie infiammatorie.

Detto ciò, come posso essere trattate? Innanzitutto vi consigliamo di rivolgervi ad un dermatologo. Però ci sono alcuni modi che si possono utilizzare per affrontare il problema direttamente a casa. Li trovate qui di seguito.

Provare l’esfoliazione

La chiave per prevenire i milia è l’esfoliazione poiché questi puti bianchi sono causati da cellule morte intrappolate. L’estrazione è lo strumento più comunemente usato per le milia intense. Il dermatologo o l’estetista possono utilizzare un ago per incidere la pelle e creare un tunnel di uscita per le proteine di cheratina intrappolate. Poi, viene applicata una pressione con un estrattore per farlo uscire.

Evitare creme spesse o prodotti a base di olio

Un altro consiglio per evitare la formazione di queste protuberanze è quello di evitare creme spesse o prodotti a base di olio nelle zone soggette a milia, soprattutto intorno agli occhi. Molte creme sono troppo spesse per le palpebre, dove lo strato più esterno della pelle è il più sottile del corpo, quindi è importante usare prodotti specifici per l’area.

Limitare l’eccessiva esposizione al sole

Un’altra cosa importante è evitare l’eccessiva esposizione al sole e il fumo, che possono provocare abbondanti milia e punti neri sulle guance e sul collo.