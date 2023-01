Temi di avere gli occhi piccoli? Con queste astuzie risolverai per sempre il problema!

Avere gli occhi piccoli può essere motivo di disagio. Scopri come risolvere il problema partendo dai capelli!

Ognuno di noi ha delle caratteristiche fisiche che ama in particolare e che si scontrano con altre che, invece, non sono particolarmente apprezzate. Che si tratti di realtà o solo di immaginazione, poco importa. Ciò a cui si deve mirare è infatti un’immagine di sé che piaccia e che sia in grado di donare il giusto feedback quando ci si guarda allo specchio. Un obiettivo che si può raggiungere sia lavorando su se stessi e sulla propria autostima che dandosi qualche aiuto per migliorare ciò che oggettivamente non si riesce proprio a vedere con il giusto distacco.

Tra i tanti problemi possibili, c’è ad esempio quello degli occhi piccoli. Chi li ha o pensa anche solo semplicemente di averli, di solito non ama molto questo aspetto. Ecco, quindi, che entrano in campo alcune soluzioni in grado di cambiare le cose. Con le giuste strategie e puntando tutto sui capelli, si può infatti ottenere un risultato davvero incredibile ed in grado di far apparire gli occhi molto più grandi.

Come lavorare sui capelli per ingrandire gli occhi

Sappiamo già che quando si hanno gli occhi piccoli, un buon modo per risolvere il problema sia quello di ricorrere al make up. Ci sono infatti diversi accorgimenti che si possono prendere il tal senso come allungare gli occhi con la matita, usare più mascara o puntare su tecniche particolari come quella di optare per un intero make up che sia in grado di ingrandire lo sguardo.

Ma come fare se proprio non si ama truccarsi o se si desidera percepire gli occhi più grandi anche quando si è in casa e senza trucco? In tal caso è possibile giocare con i capelli e tutto optando per dei tagli che garantiscano l’attenzione proprio sugli occhi.

Diversamente da quanto si può immaginare, infatti, l’unico modo per far apparire gli occhi più grandi è quello di puntare tutto su di essi. Invece di nasconderli, quindi, dovrai far sì che i tuoi capelli mirino a metterli in primi piano ma che lo facciano nel modo giusto. Così facendo potrai contare su uno sguardo sempre intenso e particolare e su occhi che, a primo sguardo, appariranno più grandi e sicuramente molto più interessanti.

I trucchi da applicare sui capelli per ingrandire gli occhi piccoli

Ora che abbiamo capito che il segreto per degli occhi più grandi sta tutto nel taglio di capelli che si sceglie di indossare, è molto importante agire in tal senso scegliendo quello più giusto. In genere, un taglio corto può aiutare molto in tal senso, andando a concentrare tutta l’attenzione sul viso e, subito dopo sugli occhi. Ovviamente, se ami i capelli lunghi, non occorre tagliarli ma puntare il taglio sulla parte alta ovvero quella che andrà a fungere da cornice per i gli occhi.

Indipendentemente dalla lunghezza scelta, ciò che conta è creare quindi un contorno per gli occhi. Questo significa puntare su una frangia e possibilmente su una sorta di cornice di capelli. La frangia sarà meglio se a ciuffi, sfilata e irregolare. La lunghezza dovrebbe essere sempre sopra le sopracciglia a meno di non optare per una frangia piena o a tendina che dovrà invece arrivare quasi agli occhi per poi contornarli lateralmente.

Per quanto riguarda i contorni, va bene un prolungamento laterale della stessa che si incurvi sul viso in modo da chiudere l’immagine e che incornici al contempo gli occhi.

Seguendo gli esempi sopra riportati, ti basterà scegliere il taglio di capelli che più ti piace per poter godere di occhi che sembreranno subito meno piccoli. Il tutto per un risultato che ti farà sentire da subito più bella aiutandoti a sentirti anche più sicura di te. In questo modo, il senso di disagio svanirà per sempre e tu potrai godere di un’immagine reale di te più simile che mai a quella che hai sempre avuto e che fino ad oggi non eri riuscita ad ottenere.