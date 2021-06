Se hai occhi piccoli e stretti e vorresti uno sguardo più aperto, il potere del makeup potrà venirti incontro con piccole strategie. Scopriamo qual è il trucco perfetto per ingrandire lo sguardo.

Lo sguardo di una persona è un catalizzatore importante e ogni donna vorrebbe averlo sempre perfetto sia dal punto di vista del makeup ma anche della forma. Avere uno sguardo aperto e un bell’occhio grande è senza dubbio un ‘must’ a cui nessuna donna vorrebbe rinunciare, così, anche se la natura vi ha donato degli occhi piccoli e stretti, potrete scoprire come renderli più grandi con il makeup giusto.

Occhi piccoli: ecco come ingrandirli con il makeup

Se il segreto per ridimensionare gli occhi tondi e grandi è quello di definire l’occhio con il makeup giusto, anche nel caso degli occhi piccoli il trucco potrà venirci incontro ma al contrario invece di utilizzare una matita nera, per la bordatura, la parola chiave del makeup sarà illuminare e schiarire per poter ridefinire nuovi contorni e simmetrie.

La matita occhi fondamentale per ingrandire lo sguardo sarà quella bianca o meglio una matita color burro che applicata sulla rima palpebrale inferiore interna creerà l’illusione di una sclera dell’occhio più ampia.

Le giuste sfumature di ombretto, contribuiranno ad ingrandire l’occhio con i chiaroscuri e dopo aver creato l’illusione di un occhio più grande con il colore, si potrà ampliare lo sguardo lavorando sulle ciglia, che dovranno essere ben piegate e pettinate a ventaglio sia sulla rima superiore che inferiore dell’occhio. Vi libera a mascara super allunganti e all’utilizzo di ciglia finte!

Ma come mettere insieme tutte queste strategie di makeup in un trucco da sfoggiare ogni giorno? Scopriamo come ingrandire l’occhio in un video tutorial davvero molto esaustivo dove poter imparare in pochi passaggi come creare l’illusione di uno sguardo aperto.

La bravissima truccatrice Tiziana Zambelli del canale YouTube ‘Sfumature Makeup’ ci spiega tutti i segreti di un trucco correttivo per occhi piccoli. Strategie semplici ma di effetto che aiuteranno ad ingrandire lo sguardo con pochi e semplici tocchi di colore nel punto giusto.