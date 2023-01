Labbra cromate: prova anche tu il trend futuristico che sta spopolando tra le star

Stai pensando di vivacizzare il tuo look con un effetto audace e originale? Prova con le labbra cromate! Lascerai tutti a bocca aperta!

Probabilmente avrete già sentito parlare delle unghie cromate, una tipologia di manicure in grado di regalare alle proprie unghie lucentezza ed eleganza. Oggi però vogliamo introdurvi un altro rivoluzionario trend, quello delle labbra cromate.

Del resto, era solo quesitone di tempo prima che il cromato arrivasse al make up e in particolar modo ai rossetti. Questo effetto lucido e metallico fa molto anni ‘2000 e non c’è da stupirsi visto il ritorno in passarella di capi come jeans a zampa e crop top. A quel tempo tutto ciò che possedevamo era ricoperto di finiture metalliche, dalle palpebre alle labbra, fino ai pc.

Le labbra cromate si rifanno allo stile glassato, anche se tendenti ad una colorazione più vivace e audace. Infatti il loro effetto metallico conferisce alle labbra un’atmosfera futuristica, perfetta per essere sfoggiata in qualsiasi occasione. Infatti si tratta di uno stile che può essere abbinabile a qualsiasi outfit, dal più elegante a quello più casual.

Quindi il 2023 sarà caratterizzato dal mondo del cromo, che sta spopolando sui social, e in particolar modo su TikTok, dove le labbra cromate hanno ottenuto milioni di visualizzazioni. E come dare torto alle tante ragazze che vogliono sfoggiare questo look? Il cromato tende a regalare un look unico e super cool!

La tendenza ha iniziato a prendere piede verso la fine del 2022, grazie anche all’atmosfera festiva e lucente delle festività natalizie e di Capodanno. Sono molte le aziende che nel corso degli anni hanno sperimentato soluzioni cromate, soprattutto tra i prodotti liquidi, come nel caso dei rossetti. Con l’evoluzione e l’innovazione dell’industria beauty, le finiture cromate sono più accessibili. Non solo, tendono ad evitare l’effetto gessoso e appiccicoso.

Altri hanno creato le loro labbra cromate, utilizzando eyeliner metallico e ombretti shimmer per aggiungere un tocco futuristico ai loro look. Altri hanno applicato gli ombretti con finitura cromata direttamente sulle labbra per una galassia di bellezza. Il bello delle labbra cromate è che non è necessario viaggiare nel tempo. Basta scovare qualche base cromata nella vostra trousse di bellezza e il gioco è fatto! Mantenetela opaca o completatela con un gloss e sarete pronte per essere trasportare nel 2050!