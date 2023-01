Se hai il viso quadrato non commettere questi errori: ecco i tagli ideali!

Se hai il viso quadrato devi stare attenta a non commettere alcuni errori: scopri quali sono i tagli ideali per questa forma del volto.

Molte delle donne più belle al mondo hanno il viso quadrato. Se anche tu fai parte di questa categoria, probabilmente sarai anche molto fotogenica. Solitamente chi ha un viso quadrato tende ad avere mascelle evidenti e una fronte abbastanza larga. Si tratta di una tipologia di viso con i tratti decisi e marcati.

Non solo, qui le proporzioni tendono a uniformarsi nella parte superiore ed inferiore, proprio assumendo la forma geometrica del quadrato, che detta così, potrebbe far pensare a qualcosa di non proprio femminile o delicato. Invece, questa forma del viso può rendere un volto molto interessante, soprattutto se si riesce a valorizzarlo con il giusto taglio di capelli e soprattutto evitando alcuni errori imperdonabili.

Ecco perché nella foto qui sopra abbiamo portato degli esempi, proprio per far capire come alcune donne oggettivamente bellissime, se valorizzate con la giusta pettinatura diventano praticamente di un altro pianeta. Vediamo allora gli errori da evitare quando si ha un viso quadrato.

Evita questi errori se hai il viso quadrato

Angelina Jolie, Keira Knightley, Olivia Wilde, tanto per citarne alcune sono attrici famose bellissime e con la forma del viso quadrata. Se anche voi fate parte di questa categoria, ritenetevi fortunate, perché questo viso pur sembrando a prima vista molto evidente o dai tratti marcati, è invece uno dei più fotogenici.

Ma quali sono i segreti per valorizzare un viso quadrato? Il segreto è addolcire i lineamenti e qui ti avevamo già presentato un’ampia carrellata di tagli di capelli perfetti per incorniciare il volto dalla forma quadrata. Che siano capelli lunghi, medi o corti è fondamentale però non commettere alcuni errori basilari.

Uno dei punti cardinali è minimizzare la mascella evidente. Essendo quadrata tende infatti a focalizzare tutta l’attenzione del volto proprio lì. Ecco perché è opportuno evitare alcuni tipi di tagli, specialmente quelli troppo corti come i pixie o i caschetti geometrici.

Anche se questi due tipi di tagli non vanno del tutto esclusi, il segreto è saperli bilanciare o modellare in modo da smussare la mascella e valorizzare il viso.

Ad esempio il pixie si può fare, ma meglio evitare di scoprire la fronte, in tal caso si farebbe un errore. La frangia lunga e da un lato invece potrebbe essere la giusta soluzione.

Attenzione anche a non raccogliere i capelli lasciando il viso troppo scoperto. Tranne che non si sia delle dee è bene evitare questa pettinatura, in modo da non rendere ancora più evidente la mascella già importante.

Perfetti i tagli medi che invece vanno ad armonizzare il viso, quello che conta però in questo caso è realizzare una piega morbida, evitando invece i capelli troppo lisci, salvo che non si abbia un taglio scalato, allora il discorso cambia. In tal caso si può ovviare al problema anche con un bella frangia lunga o un ciuffo laterale.

Pur essendo Keira Knightley un’attrice di nota bellezza, si vede come il bob spettinato a destra valorizzi maggiormente il suo viso perfetto e di forma quadrata. Al contrario il caschetto a sinistra molto più statico non le rende completamente giustizia.

Perfetti dunque i ciuffi un po’ spettinati, le frange lunghe e sfilate. Da evitare i caschetti geometrici e troppo corti che lasciano scoperta le mascelle.

Bene anche le righe laterali o centrali ma solo se si evitano linee nette e precise altrimenti si tende ad indurire ancora di più questa tipologia di tratti già di per se marcati.

Via libera invece ai tagli di capelli lunghi ma anche qui meglio sempre puntare su onde morbide. No al lungo completamente pari e liscio. Il mosso vince su tutto.