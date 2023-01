Stai usando il fondotinta corretto per la tua pelle? Segui questi consigli: solo così non rischierai di danneggiarla

Non tutti i fondotinta sono uguali, soprattutto se sta riscontrando qualche problema cutaneo. Ecco come selezionare il prodotto giusto per la tua pelle.

Quante di noi soffrono di problemi alla pelle? Spesso però tendiamo a nasconderli con il make up per evitare imbarazzi o possibili giudizi. Per ottenere una copertura ottimale abbiamo ovviamente bisogno di prodotti specifici ma non solo. Infatti questi devono adattarsi al nostro tipo di pelle.

Come ben sappiamo ormai sul mercato ci sono prodotti realizzati appositamente per ogni tipologia cutanea. Oggi vogliamo parlarvi di un prodotto in particolare, il fondotinta. Come potete ben immaginare, è fondamentale scegliere quello giusto per voi e la vostra pelle.

Come scegliere il fondotinta corretto

La maggior parte dei prodotti make up è stato realizzato per pelli e carnagioni differenti. A prescindere dal vostro problema cutaneo o dal tipo di pelle, con i nostri consigli troverete il fondotinta corretto per le vostre esigenze.

Pelle con problemi

Quando parliamo di problemi cutanei ci riferiamo a pori dilatati, brufoli, punti neri e zone sensibili. Infatti, la maggior parte dei problemi della pelle sono dovuti ad un eccesso di sebo, quindi bisogna scegliere formule che non contengano oli al loro interno.

Per questo motivo consigliamo il fondotinta minerale in polvere per questo tipo di pelle: è in grado di coprire le imperfezioni e calmare facilmente la pelle irritata, e questo perché non contiene conservanti o aromi. Per ottenere un risultato migliore, applicate uno strato di polvere sottile con movimenti circolari soprattutto sulle aree con problemi.

Pelle matura

la pelle matura è caratterizzata da mancanza di tonicità, pelle secca e rughe che presentano macchie brunastre. Perciò il consiglio degli esperti è di optare per un fondotinta che includa un’idratazione intensa, antiossidanti e principi anti-invecchiamento. In questo modo minimizzerete le rughe profonde e sarete in grado di coprire quelle sottili. Per un risultato ottimale, applicate il fondotinta tamponando con una piccola spugnetta da trucco: in questo modo avrà una migliore tenuta ed eviterete il rischio di eccesso in alcune zone.

Pelle sensibile

Per prima cosa, è necessario ridurre il contatto della pelle con le mani per evitare l’infezione da batteri invisibili della pelle delle mani, come infiammazioni, brufoli e arrossamenti. Scegliete prodotti protettivi che abbiano un applicatore e usate la spugnetta per il trucco e non strofinate il viso! Utilizzate prodotti con texture leggere, in modo da far respirare la pelle del viso. Per un’applicazione migliore, partite dal centro del viso e aggiungete subito dopo della cipria per una maggiore tenuta.