Addio labbra secche: apri la dispensa e crea questi impacchi in pochi minuti senza andare in profumeria

Se vuoi dire addio alle labbra secche, non spendere cifre astronomiche in prodotti inutili, apri la tua dispensa e tira fuori questi ingredienti naturali.

La labbra secche sono un problema che accomuna tantissime donne: spesso, infatti, questa è una conseguenza della cattiva idratazione.

Ecco perché dovremmo tutte bere almeno un paio di litri di acqua ogni giorno: questo aiuterà noi, la ritenzione idrica, ma anche la nostra pelle (labbra comprese), che sarà così idratata al punto giusto.

Ma siamo sicure che sia questa l’unica ragione per cui spesso le nostre labbra diventano secche e si screpolano? In realtà non è affatto così.

Ci sono infatti diversi fattori che dobbiamo tenere in considerazioni, tra cui condizioni climatiche (in inverno con il freddo le nostre labbra spesso arrivano addirittura a spaccarsi), ma anche fumo e alcol non fanno bene.

E ancora, spesso siamo noi stessi che, non volendo, ci autoprocuriamo il problema: quando le nostre labbra iniziano a seccarsi, spesso le bagnamo con la saliva, convinte che il problema migliorerà. Non è affatto così: questo non fa altro che peggiorare le situazione.

Allo stesso modo, alcune sostanze irritante contenute nei dentifrici possono nuocere alla salute della nostra bocca, così come anche alcuni farmaci.

Del resto, le labbra rappresentano una delle parti più esposte del nostro viso, ma anche una delle più importanti, che dovremmo sempre preservare. Queste, infatti, sono spesso segno di sensualità, femminilità, bellezza.

Possiamo “abbellirle” con rossetti, gloss, lucidalabbra, ma se non le curiamo prima, il risultato non sarà mai perfetto al 100%.

Quindi come possiamo dire addio alle labbra secche, spendendo poco? Ecco alcuni rimedi naturali decisamente low cost.

Come dire addio alle labbra secche

Esistono tantissimi rimedi che ci consentono di dire addio per sempre alle labbra secche.

Il primo è l’olio. Quale? Dipende dai tuoi gusti: andranno benissimo quello di cocco, di ricino, di mandorle, di jojoba, di oliva. L’importante è scegliere una qualunque base ed aggiungere un paio di gocce di tea tree oppure di neem.

Fatto ciò, dovrai mescolare il tutto, fino ad ottenere una vera e propria miscela, che dovrai semplicemente applicare sulle labbra e lasciar agire per un po’.

Puoi ripetere il procedimento anche per tre volte al giorno, oppure se preferisci puoi applicarla la sera e lasciarla agire per tutta la notte (ma in questo caso considera che potresti sporcare lenzuola e cuscino).

Un’altra soluzione per dire addio per sempre alle labbra secche è unire miele e vaselina. Il primo, infatti, è un potente umettante, il secondo è estremamente nutriente. Il mix di questi ingredienti insieme è quindi una vera e propria bomba.

Come si prepara? Prendi un po’ di miele, applicalo sulle labbra fino a coprirle tutte. Fai la stessa cosa con la vaselina (in modo che siano uno sopra all’altro). Fatto ciò, lascia per circa 15 minuti sulle labbra il composto e prendi poi un fazzoletto per rimuovere il tutto, in maniera delicata ovviamente.

Puoi ripetere questo procedimento una volta al giorno: dopo una sola settimana vedrai già grandissimi cambiamenti.

Se vuoi sapere di più sul miele e il suo effetto sulle labbra comunque ecco la nostra guida.

C’è anche un altro rimedio per contrastare le secchezza labiale: trattasi della rosa canina, che contiene vitamina E, quindi nutre, da unire al latte, che invece fungerà da esfoliante.

Come usare questi due ingredienti? Basta prendere 5 – 6 petali e lasciarli ammollo in una tazza di latte per circa 3 ore. Fatto ciò, prendi i petali e schiacciali, fino ad ottenere una pasta, che dovrai appunto applicare sulle labbra secche e lasciar agire per circa 20 minuti. Trascorso questo tempo, dovrai semplicemente sciacquare tutto con acqua fredda ed il gioco sarà fatto.

Ogni quanto ripetere questo procedimento? Anche ogni giorno, per almeno una settimana: alla fine noterai subito un netto miglioramento.

Un altro metodo per dire addio per sempre alle labbra secche è il cetriolo, un idratante naturale, con potere nutriente e lenitivo.

Basta semplicemente tagliare una fetta e passarla delicatamente sulle labbra, per poi lasciarla agire per una decina di minuti almeno. Alla fine basterà sciacquare il tutto ed il gioco sarà fatto.

Infine, l’ultimo rimedio contro le labbra secche è l’aloe vera. Questa infatti ha proprietà coesive. Cosa significa? che lega tra loro le cellule desquamate, quindi rende la pelle morbida. Inoltre rimuove anche le cellule morte, donando alla pelle un aspetto molto più sano.

Come puoi usarla per le labbra? Prendi una foglia, preleva del gel, applicalo sulle labbra prima di andare a dormire e lascialo quindi agire fino al mattino. Se ti dovesse avanzare del prodotto, sappi che puoi tranquillamente riporlo in frigorifero e usarlo altre volte dopo.