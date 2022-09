Il miele sulle labbra è il trattamento di bellezza più efficace, soprattutto rispetto ad altri rimedi costosi. Ecco cosa succede se compi quotidianamente questo gesto.

Prendersi cura di sé non è qualcosa di scontato, anche perché non tutti pensano a quanto dei piccoli gesti possano durante le giornate più stressanti essere fonte di benessere personale. Appunto, l’obiettivo del giorno non è solo spiegare come mettere il miele sulle labbra, ma ti esponiamo perché farlo fa bene e come è possibile avere maggiori vantaggi possibili. Metti da parte quella lozione “miracolosa”, dai spazio alla natura.

Non essere scettica, perché ti stiamo sinceramente proponendo qualcosa che non ti impiegherà troppo tempo, anzi è minimo perché è un gesto pratico e funzionale. Inoltre, i vantaggi sono diversi perché non riguardano solo e soltanto cosa fare, ma anche l’ambito economico.

Quante volte ti è capitato ti spendere molti soldi per creme e prodotti cosmetici che alla fin dei conti non sono poi così ricchi di benefici? Questo perché per quanto si professi “green” un prodotto commerciale, questo contiene sempre sostanze tossiche.

Appunto, stiamo parlando di siliconi, plastiche, metalli e chi più ne ha, più ne metta! Insomma, decidi di farti un regalo anche perché il miele sulle labbra ti darà molteplici vantaggi, alcuni dei quali mai avresti pensato.

Ecco come fare e che passaggi seguire per ottimizzare al massimo la pratica di bellezza.

Miele sulle labbra: la bellezza fai da te ti conquista!

Possiamo confermare che ti conquista, ma ti farà anche conquistare! Curare l’igiene e l’immagine è fonte di benessere sia fisico che mentale, perché è vero che una volta che ci si prende cura di sé, si finisce per provare una sensazione unica. E’ come se si respirasse aria nuova! Oggi, ti stupiremo perché basta davvero compiere un gesto, il miele sulle labbra ti farà ricredere per tutti i vantaggi ottenuti.

Mettere il miele sulle labbra significa iniziare la stagione della “tramontana”, quel vento freddo che si cambia con le correnti calde dell’estate lasciata alle spalle, e le nostre labbra devono fare la muta!

Letteralmente abbiamo a che fare con un fenomeno tanto comune quanto fastidioso all’inizio della stagione autunnale. La ragione risiede nei repentini cambi di temperatura che nolente o dolente, finiscono per alterare l’equilibrio della nostra pelle.

Arrossamenti, screpolature e bruciori come se le labbra siano in fiamme sono i sintomi tipici. Ciò succede anche se metti il burrocacao e la crema idratante, anzi le labbra finiscono per bruciare ancora di più. La causa è solo il freddo improvviso? Ebbene, no!

Ti interessa sapere le altre possibili cause? Perché oltre all’applicazione del miele potrebbe essere necessario modificare alcune piccole abitudini. Ad esempio ti si inaridiscono le labbra perché dovresti bere più acqua! Significa che forse quella assunta non è abbastanza, oppure hai delle carenze vitaminiche.

Sai che a volte è il dentifricio ad essere il complice delle labbra screpolate? Anche una tinta labbra molto pigmentata potrebbe essere la colpevole. Insomma, sono diverse le cause, per cui non fare andare sottogamba il problema perché dal fastidio all’antibiotico il passo e veloce.

L’effetto lenitivo del miele è oro colato ed appiccicoso nel vero senso della parola: ricco di vitamine e sali minerali, idrata, cura e allevia il fastidio!

Quindi, come fare? Applicalo la sera dopo la beauty routine. L’effetto cicatrizzante del miele agirà sulle pieghe, e l’azione antiossidante e antisettica naturale ti donerà delle labbra nuove: avrai fatto la muta senza danni!

Inizia la stagione dei freddi nel modo migliore, opta per un miele meno liquido, uno più denso eviterà di farti cadere il prodotto ovunque sparpagliandolo, e renderà più pratico il gesto di bellezza che ti conquisterà!