Belen al veleno su Antonino Spinalbese? Quel gesto social che non passa inosservato

Belen Rodriguez lancia una frecciatina sui social all’ex compagno Antonino Spinalbese, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2022?

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sempre più lontani. Con l’ex hair stylist chiuso nella casa del Grande Fratello vip 2022, Belen si sta occupando da sola della figlia Luna Marì, frutto del loro amore finito diversi mesi fa. Nella casa di Cinecittà, Antonino si sta raccontando parlando soprattutto della figlia e del suo privato evitando, però, di fare riferimenti espliciti a Belen.

Solo in diretta con Alfonso Signorini si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni assumendosi la responsabilità per la fine della storia con la showgirl argentina che, nelle scorse ore, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato un messaggio che, dai fan, è stato interpretato come una frecciatina nei confronti dell’ex compagno.

Belen contro Antonino Spinalbese? Il messaggio social scatena la reazione del web

“Forse dovrei ogni tanto prendere delle “lezioni lessicali”, così mi è stato detto…ma il vaff**** (che si capisce molto facilmente) quando le cose “qualcuno” le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita! Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere!”.

E’ questo il messaggio apparso tra le storie del profilo Instagram di Belen Rodriguez che, a detta di diversi utenti dei social, potrebbe essere un messaggio per Spinalbese che avrebbe potuto aver scatenato la reazione della showgirl argentina con qualche dichiarazione.

Sin dai primi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Spinalbese si sta raccontando a 360 gradi, ma spesso, viene censurato dalla regia. Durante una delle scorse puntate in prima serata, a Signorini ha dichiarato:

“Quando Luna è nata e io mi sono lasciato, mia mamma mi ha detto ‘Guarda che mi trasferisco da te. Io le ho detto ‘No, assolutamente. Tu hai mia sorella che è un’altra bambina, devi stare con lei. Perché sono io che ho sbagliato, io che ho fatto saltare una relazione”.

Difficilmente Belen che è tornata con Stefano de Martino che ha un rapporto speciale con Luna Marì entrerà nella casa di Cinecittà per un confronto con l’ex compagno: Signorini affronterà ugualmente l’argomento o lascerà correre?