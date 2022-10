Qual è la fermata migliore? Rispondi e dimostra di essere un vero genio

Pensi di essere un vero genio? Dimostralo risolvendo questo test di logica e ragionamento. Ti avvisiamo: non sarà per niente facile per te

Vediamo come te la cavi con il test di oggi, pensi di riuscire a trovare una soluzione plausibile entro sessanta secondi? Sappi che soltanto il 20% degli utenti del web ha risposto in meno di un minuto, credi di farcela? Non ti spaventare dal poco tempo a disposizione, forse ce la farai! Il minuto parte da quando avrai terminato di leggere il testo. Scorri verso il basso per leggere il quesito da risolvere.

Una signora con evidenti problemi di peso non ama fare attività fisica, preferisce rilassarsi e godersi la vita. Per questo motivo, ogni volta che deve spostarsi, utilizza i mezzi pubblici, non avendo molta voglia di guidare. Questa signora ha appuntamento ogni venerdì con le sue amiche al circolo degli anziani, dove si intrattiene per qualche ora giocando a carte e bevendo qualche bicchiere di vino.

La signora prende l’autobus che passa proprio sotto casa sua, ha comprato quella casa proprio per evitare di camminare troppo. Il circolo può essere raggiunto scendendo a due fermate consecutive: la prima dista cento metri dalla sede, mentre l’altra il doppio. La signora scende ogni venerdì alla fermata che si trova a duecento metri dal circolo degli anziani. Considerando che non ha nessuna voglia di camminare, perché sceglie proprio il percorso più lungo? Pensaci bene e poi rispondi, trovi la soluzione del test qui sotto.

Perché la signora sceglie la fermata più lontana? Ecco la risposta

Pensi di avere la soluzione in tasca? Tra poco avrai la possibilità di confrontare la tua risposta con la soluzione del test. La cosa più importante era farsi bastare i sessanta secondi a disposizione, facendo la corsa ad ostacoli tra le varie trappole inserite nel test solo per farti sbagliare. Risolvere un test in una situazione di stress non è facile, se l’hai fatto vuol dire che meriti tutti i nostri complimenti.

Se, al contrario, non hai la più pallida idea di quale possa essere la risposta corretta, non abbatterti, non è mica colpa tua! Hai sicuramente bisogno di allenarti con altri test simili a questo, vedrai che in futuro riuscirai tranquillamente a risolvere un quesito del genere. E lo farai in maniera brillante, non c’è alcun dubbio. La pratica è fondamentale in tutti i contesti della vita, compreso questo.

Ti ricordiamo che questo test non ha nessuna validità scientifica. Non è altro che un passatempo che vogliamo regalare alle nostre lettrici e ai nostri lettori. Ecco la soluzione del test: sappiamo che la nostra amica è molto svogliata, non farebbe mai cento metri in più a piedi se non ci fosse un valido motivo. Il circolo si trova a metà collina, quindi la signora preferisce scendere alla seconda fermata, in modo da fare duecento metri in discesa piuttosto che un tragitto minore in salita. Lo avevi capito? Questo è soltanto uno dei tanti test che troverai sul nostro sito, nei prossimi giorni ce ne saranno altri, sempre molto divertenti e stimolanti come questo. A presto!