Test: quante sono le banane? Vediamo cosa sai fare

Questo test metterà a dura prova la tua capacità di trovare una soluzione in meno di sessanta secondi. Credi di riuscire a rispondere?

Il test che ti proponiamo oggi necessita di molta concentrazione, non saranno ammesse distrazioni. Il web è andato in tilt a causa di questo quesito, soltanto il 33% ha dato la risposta giusta. Tu pensi di essere migliore o cadrai anche tu? Ecco il test che dovrai risolvere, vediamo cosa sai fare!

Tre avventurieri partono per un lungo viaggio ma terminano le provviste a causa di un errore di uno dei tre. Vanno alla ricerca di cibo e trovano alcune banane. Il primo ne prende la metà più mezza banana; il secondo prende la metà delle banane rimaste più un’altra mezza banana; anche il terzo avventuriero prende la metà dei frutti rimasti e aggiunge un’altra mezza banana.

Resta soltanto una banana e i tre uomini decidono di darla ad una scimmia che li stava osservando, probabilmente invidiosa. Riesci a dire quante fossero inizialmente le banane? Pensa bene prima di rispondere, hai soltanto una possibilità e sessanta secondi, credi che possano bastare? Se non dovessi riuscire a rispondere, scorri il testo verso il basso e troverai la soluzione del test.

La soluzione del test

Hai trovato la soluzione del test? Pensi di aver risposto in maniera corretta? Per risolvere un test di logica e ragionamento è assolutamente necessario evitare le trappole inserite nel testo solo per farti sbagliare. Lo hai fatto? Bene, allora meriti tutti i nostri complimenti perché non era facile risolvere questo test, pieno di insidie e di calcoli matematici complessi.

Se, al contrario, non hai idea di quante fossero le banane a disposizione dei tre avventurieri, non buttarti giù con il morale. Non significa che tu non sia capace di risolvere un test del genere, probabilmente hai soltanto bisogno di maggiore allenamento. Vedrai che in futuro sarai tranquillamente in grado di indovinare in pochi secondi. Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica, si tratta di un semplice intrattenimento che vogliamo offrire alle nostre lettrici e ai nostri lettori.

Ecco la soluzione del test: la risposta corretta è 15 banane. Considerando che alla fine ne resta soltanto una, vuol dire che il terzo uomo aveva a disposizione tre banane e ne ha prese due (la metà, una banana e mezza più un’altra mezza banana). Il secondo avventuriero aveva davanti a sé sette banane e ne ha prese quattro (tre e mezzo più mezza banana), lasciandone tre. Questo significa che il primo uomo aveva a disposizione quindici banane e ne ha prese otto. Lo avevi capito? Se ti è piaciuto questo test, sappi che nei prossimi giorni ne troverai altri, sempre molto divertenti e stimolanti come questo.